Sexy dvojčata dráždila fanoušky svůdnými fotkami: Pak jedna z dívek tragicky zemřela!

Šestadvacetiletá dvojčata Laru a Daru z Brazílie milují tisíce fanoušků, kteří rádi sledují jejich lechtivé fotky. S těmi teď ale zřejmě konec. Jedna ze sester je po smrti.

K tragédii došlo o tomto víkendu. Sestry se společně autem vracely z focení v brazilském Sao Paulu. V autě s nimi seděla i sestřenice Viktoria (25). Cesta byla dlouhá a řidička Lara byla zřejmě po dlouhém dni unavená. Podle policie usnula a to vedlo k tragédii.

Sestra Dara nehodu přežila

V zatáčce se vozidlo převrátilo a řidička vyletěla z vozu ven. Na místo nehody se ihned začali sjíždět záchranáři, kteří zraněným dívkám začali ihned pomáhat. Lara bohužel utrpěla četné zlomeniny a zranění. I přes veškerou snahu lékařů a pár hodin později v nemocnici zemřela.

Sestra Dara byla s vážnými zraněními také převezena do nemocnice, její stav by měl být ale v současné chvíli stabilizován. Sestřenice z nehody vyvázla jen s lehkými zraněními a už by měla být v domácím léčení.

Zpráva o smrti fanoušky zasáhla

Lara byla podle amerického deníku New York Post pohřbena začátkem týdne v rodném městě Olímpia na jihu země. Po krásné Brazilce truchlí nejen její sestra s rodinou, ale i její sledující. Pod poslední fotku, kterou s dvojčetem Darou sdílela minulý týden, přibylo mnoho dojemných vzkazů. „Bože, to je tak smutná zpráva. Posílám hodně sil celé rodině,“ napsal jeden z fanoušků. „To je strašné. Upřímnou soustrast pozůstalým,“ uvedl další sledující.