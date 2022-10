Dva mrtví po střelbě u bratislavského gay baru: Vraždil mladíček (†18) hnaný nenávistí?!

Vyhlédl si gay bar v Bratislavě a vyrazil tam zabíjet. Za středečním terorem ve slovenském hlavním městě měl stát teprve osmnáctiletý školák. Co ho vedlo k usmrcení dvou lidí? Podle všeho byl plný nenávisti. Sepsal dokonce manifest.

Ve středu ve večerních hodinách se v bratislavské Zámecké ulici střílelo. Na místě zemřeli dva lidé a zranění utrpěla také obsluha gay baru Tepláreň. Podle serveru Noviny.sk měl palbu spustit na první pohled neškodný mladíček.

Údajný střelec krátce před činem zveřejnil na internetu extrémistický manifest. V něm propagoval nenávist vůči židům a homosexuálům. „Každý ví, v čem je problém, ale nikdo není ochotný udělat nic, aby to zastavil,“ stojí v textu, ve kterém pravděpodobný střelec obviňuje USA a západní státy z nástupu „degenerace, homosexuality a transgenderismu“.

Slovák si útok dlouho plánoval. Ještě dva měsíce před činem se před gay barem, kde měl také spustit střelbu, fotografoval. Na místě měl vystřelit až desetkrát. Po masakru utekl.

Mladíček po kruté střelbě stále zveřejňoval fotky na sociální sítě. Na nich se chlubil, že je ještě naživu. Nakonec zřejmě udělal to, co napsal i do manifestu. Spáchal sebevraždu. Policisté ho ve čtvrtek ráno nalezli bez známek života. „Dnes ráno našla policie střelce mrtvého,“ oznámili veřejnosti strážci zákona.

Ke střelbě, která vyděsila nejen obyvatele slovenské metropole, se vyjádřil bratislavský primátor Matúš Vallo. „Jsem velmi smutný, že naše město zažívá další tragický večer,“ uvedl. „Vám všem - kamarádům, rodinám a blízkým vyjadřuji upřímnou soustrast,“ napsal na Facebooku. Současně podpořil i LGTBI+ komunitu. „I když není povaha útoku potvrzená, neštěstí se událo v podniku, kde se cítili přijatí a v bezpečí,“ dodal primátor.