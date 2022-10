Diabetika Dominika okradli v Německu o inzulin! Skončil v kómatu, rodina prosí o peníze na převoz

Měl to být nový začátek, který se proměnil v noční můru. Šestadvacetiletý Dominik Gere z Rožňavy odcestoval za novou prací do Německa. Po pár dnech se ale nakonec rozhodl vrátit. Na vlak v Solingenu už ale nenastoupil. Výtržníci ho okradli a vzali mu i tolik potřebný inzulin. Dominik doslova bojoval o život. V nemocnici mu posléze prasklo tenké střevo a lékaři Dominikovi dávali jen malé šance na přežití. Teď je Slovák v bdělém kómatu a rodina se snaží udělat maximum pro to, aby ho dostala zpět domů. Transport je ale velmi náročný, proto založili příbuzní sbírku a prosí o pomoc.

Dominik Gere ze Slovenska se ve svých šestadvaceti letech rozhodl pro nový začátek, a sice odcestovat za prací do Německa. Po krátké době ovšem zjistil, že není tak spokojen, jak si představoval a rozhodl se pro cestu zpět na Slovensko. Tam však už nedorazil.

„Naposledy mi volal s tím, že jede na vlak v Solingenu, ale má vybitý mobil. Chtěl si ho ve vlaku nabít a zavolat mi, ale to se už nestalo,“ popsala pro slovenský deník Nový Čas Dominikova přítelkyně Vlasta Popovičová (36).

Mysleli si, že je opilý

V okolí nádraží byl Slovák okraden a útočníci mu vzali v tu chvíli i to nejnutnější, co jako diabetik potřeboval, inzulínovou pumpu. Dominik upadl do diabetického kóma. Nikdo z procházejících lidí ale chlapci nepomohl. Mysleli si, že je opilý. Slováka v bezvědomí si všimli až tamní policisté, kteří ho rychle dostali do nemocnice.

„Hned, co přišel s policisty do nemocnice, tak zkolaboval. Přes dvě hodiny ho oživovali a do toho mu prasklo mu tenké střevo, které mu museli operovat. Zbylo mu jen 50 cm,“ popsala pro Noviny.sk Dominikova partnerka. Poté Slovák upadl na tři týdny do hlubokého bezvědomí a v důsledku operace dostal silnou otravu krve.

Mladík byl smrti blízko

Lékaři mu dávali jen malou šanci na to, že přežije. I přesto v sobě Dominik našel odvahu a ukázal, že si svůj život nenechá bez boje vzít. „Probudili ho z umělého spánku až po třech týdnech. Teď ještě je v bdělém kómatu, začal už ale reagovat na podněty, přitakává a umí už ukazovat,“ popsala pokroky Popovičová.

I když se Dominikův zdravotní stav zlepšil, nemá stále vyhráno. Jeho přítelkyně si spolu s matkou Monikou vzala dovolenou a neplacené volno a vydaly do Německa, kde chodí zraněného navštěvovat. Zdravotní péče je v Německu velmi dobrá, rodina by Dominika přesto raději převezla zpátky na Slovensko

„Důležité je, aby se dostal do psychické pohody a rehabilitoval. To by bylo lepší na Slovensku, protože v Německu vůbec nerozumí lékařům. I pro nás je tato situace komplikovaná a raději bychom ho měli blíže u sebe,“ řekla Novému času Dominikova přítelkyně. Navíc se mu kvůli vážnému zdravotnímu stavu velmi obtížně mluví i ve slovenštině.

Na převoz nemá rodina peníze

Podle Dominikových ošetřujících lékařů by převoz Slovák zvládl, musel by být ale letecký s lékařem a se zdravotní sestrou na palubě. Problém ale tkví v tom, že rodina nemá dostatek finančních prostředků, aby z vlastní kapsy zaplatila mladíkův nákladný transport na Slovensko.

Převoz by rodinu vyšel na v přepočtu 1,2 milionu korun, což si příbuzní nemohou dovolit. „Dvakrát jsme oslovili Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která mu sice hradí léčbu v Německu, ale převoz nám uhradit odmítla,“ sdělila pacientova Matka. Dominik totiž neměl platné zdravotní pojištění. „Sociální, zda rodinné důvody, přání rodiny, či pojištěnce nejsou důvody pro mimořádný převoz. Mimořádný převoz pojišťovna přehodnocuje ve výjimečných případech,“ uvedla pro Noviny.sk mluvčí VŠZP Eva Peterová.

O Dominika se zajímá i známá influencerka

Dominikova rodina se tedy rozhodla pro jinou cestu, jak převoz pro mladíka zajistit, a sice spustila finanční sbírku. Na transparentním účtu se v současnou chvíli nachází něco málo přes milion korun. Naděje na převoz se tak možná velmi brzy naplní.

O Dominikův příběh se zajímají i známé osobnosti. Jednou z nich je i Hvězda reality show Hotel Paradise Zuzana „Queen“ Plačková (31). „Pošlete mi, prosím, tu sbírku na toho chlapce,“ zažádala na Instagramu své sledující influencerka. O pár minut později sbírku sama uživatelům přesdílela i s odkazem na číslo účtu, kam mohou peníze zasílat.