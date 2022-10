Opilec srazil maminku se dvěma dětmi: Podivná výmluva řidiče i ostrá slova otce

Opilý sedl za volant a vydal se do ulic. U slovenské Čadci omámen alkoholem nezvládl řízení a smetl na chodníku procházející maminku se dvěma dětmi a jejich psem. Čtyřnohý mazlíček byl na místě mrtvý. Máma s jednou z dcer (4) musela urychleně do nemocnice. O šílené nehodě promluvil nejen tatínek, ale i řidič vozu.

Maminka s dětmi měla tak trochu štěstí v neštěstí. Jednu z dcer vedla za ruku, tu druhou měla v kočárku. Když si všimla, že se na ně řítí automobil, batole s kočárkem reflexivně postrčila dopředu. Tím mu zřejmě zachránila život. Samotnou maminku se starší čtyřletou dcerou opilec srazil. Obě musely do nemocnice. „Chodíme od vyšetření k vyšetření, snad to nebude nic vážného,“ svěřil se manžel a tatínek obou dětí.

Podle nejnovějších informací Televize Markíza má mít holčička tržnou ránu na hlavě a otřes mozku. Tatínek obou dcer nemá na adresu opilého řidiče slov. „Mám pocit, že je policie chrání, ale asi je to dobře, protože bych mu v návalu vzteku udělal něco, čeho bych nakonec litoval,“ uvedl. S řidičem se setkal tváří v tvář. „Vypadal, jako by ani netušil, co vlastně provedl,“ popsal setkání Slovák.

Řidič automobilu odůvodnil svou opileckou jízdu velmi zvláštním způsobem. „Mám těžký život, vyhodili mě z bytu,“ postěžoval si s tím, že ani netuší, kolik nadýchal. Policisté to ale vědí moc dobře – 1,79 promile. „Další okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem probíhajícího vyšetřování,“ dodali strážci zákona.