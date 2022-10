Zrůdy v sukních: Prostitutka zákazníka rozsekala sekáčkem na maso! Babča objednala vraždu manžela, aby se dostala k milionům

Těžko se věří tomu, že běžná situace, která se dala řešit rozchodem, vyústila v chladnokrevně naplánovanou vraždu. Za její zosnování skončila mladičká dívka v pouhých 22 letech na oprátce, a to jako vůbec první žena v Československu. Navíc také zaráží, kolik lidí se na vraždě bez servítků podílelo: milenec Zdenky Mizerovské, její kamarádka s manželem a šokující je přístup rodičů, kteří prý po vraždě prohlásili: „No to jste to teda vyvedli.“ Pomáhali zlikvidovat stopy, a dokonce si s vraždicí dvojicí rozdělili chlapcovy cennosti, peníze, oblečení. Podrobnosti ze šokujícího zločinu uvidíte na videu.

Video Naplánovala vraždu svého partnera, komplici byli rodiče, kamarádka a milenec. Zdena Mizerovská skončila na oprátce - Videohub Video se připravuje ...