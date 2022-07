Hasební práce oproti původním plánům neustaly, ale pokračují. Prioritou přes noc bude zabránit rozšíření ohně do obce Hřensko tak, aby nebyl zasažen žádný dům. Letecká služba hasičů je z bezpečnostních důvodů pozastavena, létat budou vrtulníky opět po rozednění.

„Začalo se nám to tlačit na obec Hřensko v části, kde je lávka a dolní vstup do soutěsek,“ řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. „Máme postavenou výškovou techniku, abychom se co nejvíce dostali do korun prudkého svahu a snažíme se svah kropit,“ uvedl mluvčí. Z horní části Hřenska evakuovali hasiči deset turistů ze čtyř domů, jsou v náhradním ubytování.

Lidé se kvůli zhoršení situace museli evakuovat z obcí Mezná a Mezní louka a částečně z Hřenska. Ohrožena je ještě na druhé straně údolí obec Janov. „Sjíždí se nám jednotky z okolních krajů. Dorazil už záchranný útvar Hlučín s velkokapacitními cisternami. Ráno už budeme mít k dispozici větší množství jednotek než dnes,“ řekl Rudolf.