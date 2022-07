Hasičům v Národním parku České Švýcarsko pomáhá při zásahu nejmodernější technika i starší stroje. Na seřadišti v Mezní Louce se dnes ráno hasičské sbory připravovaly na výjezd do terénu. Na místě jsou záchranáři i z dalekých částí ČR, zjistila na místě ČTK.

V národním parku začal v neděli nad ránem hořet les, hasiči tak zasahují šestý den. Přes dnešní noc se podle mluvčího krajských hasičů Milana Rudolfa podařilo udržet požár na ploše o velikosti pět krát dva kilometry. Večer a v noci natáhli hasiči vedení vody k Pravčické bráně, aby ji mohli bránit ze země. „Ohniska se stále mohou rozhořet na různých místech, požár hasiči pod kontrolou nemají,“ řekl na dotaz ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Se zásahem pomáhá okolo 450 hasičů, do Českého Švýcarska přijely desítky požárních vozidel. Na místě je i několik vrtulníků a letadel. Jeden vrtulník přiletěl na pomoc ze Slovenska, další z Polska. Z Itálie dorazily do ČR dva speciální hasicí letouny, dnes se však musely po prvním dni zásahu v národním parku vrátit do Itálie, kde také hoří. Nahradí je letadla podobného typu ze Švédska, která už jsou na cestě do ČR.