Dlouhé pláže na Long Islandu jsou oblíbeným místem k slunění, scházení se s přáteli a hlavně k plavání. V horkém počasí tam zavítá mnoho lidí, kteří baží po vodních radovánkách v parnu. Ovšem letos si každý z návštěvníků rozmýšlí, zdali si v oceánu zaplave. Hned z kraje prázdnin tam došlo totiž k několika útokům žraloků. Během pouhých dvou týdnů tam žraloci napadli pět lidí.

K prvnímu útoku podle informací Intelligencer došlo 30. června. Na pláž Jones Beach v Nassau County vyrazil sedmapadesátiletý muž, který si šel zaplavat. Zničehonic ale utrpěl zranění na noze. Přivolaní záchranáři uvedli, že jeho zranění vypadají jako žraločí kousance. Uběhlo pár dnů a na Smith Point Beach se konalo cvičení plavčíků. V neděli 3. července ráno plavčík Zachari Gallo předstíral, že se topí, když ho něco vtáhlo pod vodu.

Pro ABC popsal, že zničehonic cítil tlak v ruce, když uviděl, co ho vtáhlo pod vodu. Žraloka třikrát praštil. „Krev mi stékala po ruce a paži,“ uvedl s tím, že měl zranění i na hrudi. Zakřičel ale ještě na ostatní, aby všichni šli na břeh. „Viděl jsem tělo, když mě bičoval ocas, a uvědomil jsem si, že máme co do činění se žralokem,“ popsal chvíle, kdy bojoval o život. Žralok byl prý veliký něco přes metr.

O čtyři dny později další sedmnáctiletý plavčík John Mullins byl asi pětačtyřicet metrů od pláže Ocean Beach, když se zúčastnil tréninku podobného jako předchozí napadený Gallo. Zrovna hrál oběť, když ho něco chňaplo za nohu. „Zpočátku jsem kousnutí vůbec necítil. Okamžitě mi naskočil adrenalin,“ řekl pro New York Post. Dostal se na břeh a skončil v nemocnici, kde mu zranění na noze zašili. Ve středu ráno 13. července vyrazil zdolávat vlny surfař Shawn Donnelly. Surfoval poblíž Smith Point County Park, když už měl toho dost a lehl si na chvíli na prkno.

V tu chvíli ho něco stáhlo z prkna a kouslo do lýtka. „Žralok mě stáhl. Nikdy v životě jsem neměl takový strach. Křičel jsem a mlátil kolem sebe,“ uvedl pro New York Post. Rychle pádloval na břeh, aby si zachránil život. „Pádloval jsem jak o život,“ řekl s tím, že má pár stehů. V ten samý den večer si užíval vodu u pláže na Fire Island´s Seaview Beach rodák z Arizony. Devětačtyřicetiletý muž skončil nakonec v péči lékařů. Žralok ho kousl do zápěstí a hýždí. Muž byl schopný dostat se na břeh, odkud byl letecky převezen do nemocnice.

Guvernérka Kathy Hochulová oznámila, že chce do terénu nasadit drony a zvýšit kapacity plavčíků, kteří by byli schopni včas upozornit na výskyt žraloků u pobřeží. „Jakmile budou spatřeni, vyvěsí se na pláži červené vlajky,“ uvedla guvernérka. Odborník Christopher Paparo z Námořního vědeckého centra při univerzitě Stony Brook uvedl, že žraloci, kteří žijí v tamních vodách, jsou většinou žraloci píseční, žraloci velrybáři a žraloci hnědí, které si zřejmě pletou lidi s rybami. „Nemají zuby ani strukturu čelisti, aby byli schopní sníst člověka, i kdyby chtěli. Nejsou tam venku a nečíhají na plavce nebo surfaře,“ uvedl.

