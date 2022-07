Elisabeth Sauerová (†68), kterou před několika dny napadl v egyptské Hurghadě žralok, byla bývalou členkou rakouské strany Zelených. V zemi pobývala se svým partnerem egyptského původu. Tomu pár minut před tragédií řekla: „Za chvíli se vrátím“. Ironií osudu je, že jen dva dny po tragédii se měla vrátit do Rakouska.

Počátkem července došlo poblíž egyptského letoviska Hurghada k děsivé tragédii. Žralok tam během pár dní napadl dvě ženy, které bohužel svým zraněním po střetu s predátorem podlehly. První z nich byla osmašedesátiletá Rakušanka Elisabeth Sauerová. Ta si šla zašnorchlovat do moře a svému manželovi vzkázala: „Za chvíli se vrátím“. To ale nebohá žena netušila, co na ni ve vodě čeká za šok. V moři ji napadl predátor. Údajně šlo o žraloka mako, tedy jednoho z největších žraloků, který dokáže vyvinout rychlost přes 70 km/h.

Zraněná žena dokázala doplavat na břeh

Predátor Rakušanku, která atak nečekala, připravil o kus paže a velkou část nohy. Záběry z momentu napadení obletěly v posledních dnech sociální sítě. Zraněnou ženu se podařilo dostat ven z vody živou. Během následného převozu do nemocnice však seniorka zemřela na zástavu srdce.

Podle informací webu Gossiponlinenews Elisabeth pocházela z města Kramsach, které se nachází v Tyrolsku. V letech 1994 až 2004 žena byla členkou strany Zelených. „Je nám líto ztráty drahé Elisabeth Sauerové, která zemřela při hrozné nehodě. Vždy si ji budeme pamatovat pro její vřelé a empatické chování,“ uvedli členové politické strany.

Rakušanka se plánovala vrátit do rodné země

Rakušanka údajně poslední roky trávila v Egyptě s manželem, který má v přímořské zemi část rodiny. Kromě partnera po sobě zanechala i dceru. Jen dva dny po osudné tragédii měla Elisabeth odjet do rodného Rakouska na plánovanou návštěvu.

Po útocích žraloka místní úřady od soboty na tři dny uzavřely v okolí místa neštěstí pláže a zakázaly všechny aktivity v moři, včetně potápění, šnorchlování či windsurfingu. Do vod u Hurgady nesměly vplouvat ani rybářské lodě. Nešlo ale o jedinou tragédii. V oblasti přišla o život i Rumunka, která byla v Egyptě na dovolené. Není však jasné, zda její smrt zapříčinil stejný žralok, který napadl Rakušanku.