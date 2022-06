Většina lidí se po neúspěšné zkoušce oklepe a pokračuje dál. To Volodymyr měl jiné plány. Rozzuřil ho především fakt, že mu vzorná studentka Mária nedovolila od sebe opisovat. To si s ní chtěl hned po blamáži u zkoušky vyříkat. „Rozhněvalo ho to, že mu poškozená nedala nic opsat, pak mu neodpovídala na zprávy,“ měl podle soudu uvést u slyšení.

Volodymyr se poté měl vydat do dívčina pokoje. Tam údajně došlo k ostré hádce, při které prý mladík začal Máriu škrtit. Ačkoli se bránila a snažila se muže od útoku odradit, ten byl jako smyslu zbavený. „Začal ji dusit. Asi minutu nebo dvě, dokud se nepřestala bránit a nic neříkala,“ stálo v soudním spisu.

Na pokoji pak s mrtvou dívkou údajně strávil další hodinu a přemýšlel, jak za sebou zamést stopy. Mezitím ji měl přikrýt fialovou dekou. Poté, co koleje opustil, se snažil vše uhrát a ohavný čin zamlčoval. Další den se dokonce prý vydal na místo činu zjišťovat, co se s jeho spolužačkou stalo. Hrál smutného a policistům lhal, informoval deník Nový Čas.

„Po nalezení jejího mrtvého těla měl příslušníkům policie uvést nepravdivé údaje o poškozené ohledně jejího slabého srdce,“ popsali kriminalisté cynismus údajného vraha. Tíha viny mu ale nedala spát a po pár dnech se sám přišel na policii udat. Strážcům zákona tvrdil, že trpí psychickou poruchou. „Jakmile přestal brát léky, nedokázal se kontrolovat. Zároveň obviněný uvedl to, že to, co se stalo, mu diktovala jeho hlava,“ uvedli policisté. Muži zatím hrozí 15 až 20 let za mřížemi.