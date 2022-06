Marie a Volodymyr přijeli do Bratislavy, aby tam studovali a Slovenské technické univerzitě. Oba dva pocházeli z ukrajinského města Dnipro. Volodymyr na Slovensku pobýval od roku 2017. Marie prý byla milé a nekonfliktní dívka. S Volodymyrem prý byli kamarádi a milenci. Jejich vztah ale skončil tragicky.

Ve čtvrtek 2. června měl Volodymyr v jejím pokoji na koleji dívku údajně uškrtit. Na její kolej se prý vrátil druhý den. Na recepci měl říci, že se o ni bojí, jelikož se mu neozývá. Svědek, který Volodymyra doprovodil do pokoje dívky, popsal chvíli, kdy vstoupili do pokoje.

„Volodymyr přišel v pátek na recepci s tím, že neví, co je s jeho kamarádkou. Že má také tušení, že se stalo něco zlého, protože mu neodepisuje a nebere telefon,“ řekla žena pro Plus Jeden Deň. Na pokoj s nimi šla ještě další osoba. „Když jsme vešli, Marie ležela u dveří na břichu. Její tělo bylo přikryté dekou. Měla úplně fialovou tvář. Už bych na to chtěla zapomenout, dostat to z hlavy,“ řekla.

Podle advokáta Volodymyra Pavola Krajčírika na tom Volodymyr není psychicky dobře. O duševní nemoci se údajně mluví i mezi studenty. V pátek, kdy došlo k nálezu Mariina těla, mu prý zemřel otec. Navíc se mu nemělo dařit ve zkouškovém období. Policii se k vraždě přiznal a prokuratura rozhodla o jeho vzetí do vazby.