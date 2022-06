Z pětinásobné vraždy jsou otřeseni i zkušení policisté. „To, co se stalo rodině Collinsových, je nepopsatelné,“ uvedl k mordu policista a rodinný příbuzný David Crain. Ceremonie za zemřelé se konala v pátek na baseballovém hřišti. „Byla to úžasná rodina,“ popsal při té příležitosti pastor Steve Bezner.

Na celé situaci je nejhorší to, že Lopez si své oběti vybral jen naprostou náhodou. „Z nějakého důvodu na ně ten den prostě narazil,“ řekl Bezner. Mezi oběťmi šíleného vraha je tak dědeček Mark Collins a jeho čtyři vnuci. Jmenovitě Waylon, Carson, Hudson a Bryson. Všem bylo od jedenácti do osmnácti let.

Všichni vnuci si zrovna na ranči u svého příbuzného užívali úspěšné splnění školních zkoušek. Jezdili za dědečkem rádi rybařit. „Ztráta studenta z jakéhokoli důvodu je srdcervoucí, ale ztratit čtyři tak tragickým způsobem je trýznivé,“ oplakávala jejich smrt ředitelka školy, kterou navštěvovali.

Ředitel centra Crime Stoppers Houston, který se podobnými případy zabývá, je naprosto otřesen. „Toto je absolutně jeden z nejkrutějších scénářů, se kterými jsem se setkal a to už jsem toho hodně viděl a prošel,“ dodal k mordu podle deníku New York Post.

Lopez si odpykával doživotní trest vězení za vraždu muže na texasko-mexické hranici z roku 2006. Při převozu na zdravotní vyšetření se vysvobodil z pout, která měl na rukou i nohou, utekl ze zamřížované části autobusu, napadl řidiče a uprchl do okolních lesů. Policie po něm od té doby pátrala.