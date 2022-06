Devatenáctiletý Čech Josef si během jízdy dodávkou v zapadlé a malé obci v Maďarsku všiml zakrváceného pytle ležícího v příkopu. Nedalo mu to, zastavil a koukl se, co se stalo. Když na něj z pytle vykouklo štěně malého pejska, nestačil se divit. Svou duchapřítomností mu zřejmě zachránil život, zvíře bylo popálené, zraněné a podvyživené. V pytli ho neznámí lidé zřejmě vyhodili za jízdy z auta.

„Začalo to v Maďarsku, když jsem projížděl chudou vesnicí. Za tou jsem po levé straně u silnice viděl pytel od krve,” popsal Josef Chyba pro Blesk. Ne každý by zastavil, on ale ano a šel se přesvědčit co to v trávě vedle silnice leží.

Když se přibližoval, tak na něj vykoukl zmatený, hubený a zraněný pejsek. „V tu ránu jsem mu dal napít, ze začátku se mu moc nechtělo, pak jsem mu dal i najíst,” doplnil mladý Čech. „Pak jsem ho chytil a zahřál v autě. Potom se mnou na cestách strávil asi dvě nebo tři noci,” dodává.

Záchrana života

Třetí den se zdravotní stav pejska začal zhoršovat, byl na tom hůř a hůř. „Přejel jsem k rakouským hranicím, tam jsem policistům vysvětlil svou situaci. Potom jsem dojel na jejich stanici do Alp. Ti bez váhání zavolali veterinářku, která okamžitě přijela a pak mu dávala de facto první pomoc,” vypráví devatenáctiletý mladík.

Nedávno byl s veterinářkou v kontaktu, dozvěděl se, že je pejsek už z nejhoršího venku. Ještě předtím ho stihl pojmenovat, dal mu jméno Lucky – v překladu do češtiny to znamená štěstí...

Popáleniny, záněty...

Pejska si s sebou vzít do České republiky nemohl, protože domů nesměřoval. „Jsem s nimi ale domluvený, že až za nimi pojedu, tak si ho vezmu k sobě a adoptuji ho,” popsal.

Dozvěděl se taky něco o tom, co všechno štěněti bylo. „Měl těžké záněty, popáleniny, byl hodně podvyživený a podle všeho ho měli vyhodit za jízdy z auta,” doplnil Josef s tím, že v tomto stavu byl v pytli v příkopu asi delší dobu.

Než pejska naložil do auta, tak se ještě přesvědčil, jestli někde poblíž u silnice není další štěňátko. „Vím, že se štěňata drží pohromadě, radši jsem tam prošel pole a okolí, další jsem už ale naštěstí nenašel,” dodal zachránce pro Blesk.

Na závěr vzkázal, že jeho čin snad někomu otevře oči. „Musíme si uvědomit, že i pes má duši a je mu třeba v takové situaci pomoc,” uzavřel.