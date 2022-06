Obviněný muž měl podle policie v úterý 24. května letošního roku odpoledne na chodbě panelového domu v Aši spor s devětapadesátiletým mužem. Při vyhrocené hádce údajně mladší z mužů udeřil druhého a ten na to zareagoval tím, že vytáhl nůž a následně s ním devětapadesátiletého muže napadnul.

„Tímto útokem mu měl způsobit bodnořezná poranění v horní části těla. Poté měl zraněný devětapadesátiletý muž odejít do své bytové jednotky, která se nacházela ve zmiňovaném panelovém domě. Obviněný muž měl z tohoto panelového domu, ve kterém nebydlel, odejít. O tři dny později, tedy v pátek 27. května, byl devětapadesátiletý muž nalezen ve své bytové jednotce bez známek života,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Soudní pitva následně potvrdila, že bezprostřední příčinou úmrtí devětapadesátiletého muže byla právě bodnořezná poranění v horní části těla.

Po vyšetřování a domovních prohlídkách byl v úterý 7. června šedesátiletý muž zadržen. Policejní komisař navrhnul vzetí obviněného muže do vazby, to ale státní zástupce neakceptovat. V případě prokázání viny hrozí šedesátiletému muži trest odnětí svobody na deset až 18 let.