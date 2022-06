Incident se odehrál ve čtvrtek 2. června kolem desáté hodiny dopoledne. Steven Dierkes byl zrovna na službě ve slévárnách Caterpillar Mapleton Foundry, kde pracoval pouhých pár dní.

Pohyboval se zrovna kolem kádě s rozžhaveným železem, když zničehonic spadl dovnitř. Zatím podle informací amerického deníku New York Post není jasné, co se přesně stalo, ale policisté prý vyloučili, že by za jeho smrtí stála jiná osoba.

Kolega zesnulého Dierkese uvedl, že muž zrovna bral vzorky železa pro laboratoř a zakopl při tom. „Okamžitě zemřel, ale nespadl tam celý,“ dodal s tím, že část jeho těla zůstala ležet na podlaze.

„Pro kolegy, kteří toho byli svědky, to muselo být hrozné. Čekat na koronera s polovinou těla jejich spolupracovníka ležícím na podlaze,“ uzavřel. Po Dierkesovi zůstala partnerka a tři dcery.