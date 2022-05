Zaměstnanci hotelového resortu Sandals Resort našli těla čtyř svých hostů v pátek 6. května. Těla patřila manželům z Floridy a Tennessee. První pár, který zaměstnanci objevili v bungalovu, byl identifikován jako Vincent Paul Chiarella (†64) a jeho manželka Donnis.

Jak již Blesk informoval, Vincent byl nalezen bez známek života, zatímco jeho manželka byla letecky transportována do nemocnice. Nejprve ji hospitalizovali v nemocnici v Nassau a následně převezli do nemocnice v Miami, kde se shledala se svým synem.

„Probudila se a můj táta tam ležel na podlaze a ona se mohla hýbat. Měla oteklé nohy a ruce, nemohla se pohnout a křičela, aby někoho přiměla vejít,“ popsal drama v pokoji její syn Austin s tím, že mamince den předtím nebylo dobře, a dokonce navštívila lékaře.

Druhý pár byl podle britského deníku Daily Mail identifikován jako Robbie a Michael Phillipsovi. Manželé vlastnili cestovní agenturu a na Bahamách trávili dovolenou, kterou si užívali plnými doušky. Robbie dokonce 5. května, den před tragédií, na sociální síť Facebook publikovala pohádkové snímky.

„Pokud toužíte po nejkrásnější rozlehlé a soukromé pláži s průzračně modrou vodou a rádi nasloucháte šplouchání vln, díváte se na duny písku a nasloucháte zpěvu racků – tak tohle je pro vás!“ poslala vzkaz z dovolené.

Zatím není jasné, co se v bungalovech stalo. Vzorky získané z těl obětí a z pokojů poslali bahamští vyšetřovatelé do laboratoře ve Spojených státech. Toxikologické testy by měly objasnit, jestli v pokoji byly přítomny nějaké kontaminanty. Policisté již vyloučili, že by za jejich smrtí stál někdo další. Další hoteloví hosté tvrdí, že smrt mohla způsobit závada klimatizace.

„Zní to, jako by to mohla být chyba klimatizace v bungalovu, která způsobila únik toxické chladicí kapaliny," uvedl turista Chris Coucheron-Aamot na Facebooku s tím, že noc před tragédií nemohl vůbec spát. „Pokaždé, když se zapnula klimatizace, jsem se probudil,“ napsal.

