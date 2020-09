Turisté si vyrazili na výlet po parku v Severní Karolíně, po cestě narazili na místo, které vypadalo jako opuštěné tábořiště. Zdálo se jim to podivné, to, co přišlo pak ale opravdu nečekali. O kousek dál totiž narazili na kusy potrhaného lidského těla a na medvěda, který se jimi krmil.

Okamžitě spěchali na místo, kde by mohli zavolat pomoc. To se jim povedlo kolem sedmé hodiny večerní, park je opravdu rozlehlý a tak se správci dostali k opuštěnému tábořišti až mnohem později.

„Zaměstnanci dorazili do kempu krátce po půlnoci a potvrdili zprávu o mrtvém dospělém muži,“ uvedla v sobotu Charlotte Observerová. zaměstnankyně parku.

Na místě narazili také na medvěda pojídajícího ostatky, ačkoliv smrt nebylo možné spojit se zvířetem, byl utracen. Oběť byla později identifikována jako Patrick Maduro (†43). Správci také varovali, že v případě, že lidé narazí na medvěda, nemají utíkat, ale pomalu ustupovat. Zvíře pak pravděpodobně udělá totéž.