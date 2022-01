„Zastavili jsme se, vyfotili a nastal čas, abychom zase odjeli,“ popsala Andréia chvíle, kdy se vše zdálo být v naprostém pořádku. Hned poté se ale podívala na skálu nad sebou. „Padaly z ní nějaké oblázky. Dokonce jsem to řekla kapitánovi naší lodi,“ prozradila s tím, že ten si z padajících kamenů nic nedělal.

„Když jsem se podívala znova, už padala celá ta skála. Celý ten ohromný kus,“ uvedla. „Byla to strašná podívaná. Náš kapitán jel, jak nejrychleji mohl, aby nás odtamtud dostal,“ popsala děsivou scénu mladá žena pro deník The Sun. „Je to velmi smutné. Nikdy by mě nenapadlo, že budu svědkem něčeho takového,“ trápila se.

Neštěstí se stalo v sobotu v brazilském státě Minas Gerais kolem poledne místního času. Skála se ulomila poté, co v oblasti několik dní pršelo. Déšť podle hasičů způsobuje, že útesy jsou náchylnější ke zřícení. „Padající kameny zasáhly tři plavidla,“ řekl novinářům poručík Pedro Aihara.

Z dvaatřiceti zraněných byla většina propuštěna z nemocnice ještě v sobotu večer. Hospitalizováno jich zůstalo devět. Některé zdroje v sobotu uváděly, že se v souvislosti s neštěstím pohřešují dvě desítky lidí. Podle Aihary byla ale většina na nemocničních seznamech.