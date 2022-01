Drama začalo krátce po osmé večer. Z kasina v Nádražní ulici se vyvalil silný kouř. „Hasiči šli zachraňovat muže, který ve 2. patře balancoval na římse. Dozvěděli se přitom, že uvnitř zůstal druhý krupiér,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Krupiéra našel, oba zemřeli

Velitel zásahu Kožuský rozdělil družstvo na dvě průzkumné skupiny. Jednu vytvořil sám spolu s Gargulou. „V nulové viditelnosti se nechtěně rozdělili. Kožuský přesto krupiéra našel,“ pokračoval Mikoška.

Horor nastal po zřícení stropních podkladů. „Kožuský byl s největší pravděpodobností okamžitě usmrcen prudkým nárůstem teploty v důsledku celkového vzplanutí. Spolu s ním zemřel i zaměstnanec herny, “ upřesnil mluvčí.



Gargula v silně zakouřené chodbě ztratil orientaci. „Nemohl najít cestu zpět. Po celkovém vzplanutí v herně měl odříznutou únikovou cestu. Nešlo jej zachránit,“ dodal Mikoška.

Všechno špatně

Požár s největší pravděpodobností způsobily nevyhovující rozvody osvětlení v podhledech stropu. Dvoukřídlové dveře, které měly sloužit jako úniková cesta, byly zabedněny dřevotřískovými deskami. Prostor další únikové cesty na schodišti byl zastavěn deskami herních stolů.

Dveře na této únikové cestě byly zamčené a bez klíče. Vnitřní nástěnný hydrant byl navíc zastavěn uskladněnými herními deskami. Vyšetřovatelé přesto neshledali zavinění žádné konkrétní osoby.



Povýšeni in memoriam

Nadporučík David Kožuský byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána a nadstrážmistr Jaroslav Gargula do hodnosti poručíka. Oba hasiči byli také in memoriam vyznamenáni medailí HZS ČR Za statečnost a Cenou Jihomoravského kra­je.

Od 1. května 2013 připomíná tragédii socha z tenkostěnného plechu, ve kterém jsou dva stíny představující dvě chybějící postavy hasičů v životní velikosti. Vytvořil ji sochař Adam Krhánek. Ve stejný den se otevřelo i obchodní centrum Letmo, které nahradilo bývalé kasino.



VIDEO: Od roku 2013 připomíná tragický požár brněnského kasina památník.

délka: 02:10.60 Video Hasiče, kteří zemřeli při požáru kasina v Brně v lednu 2002, připomíná památník, HZS JMK