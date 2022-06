Spojenými státy otřásla další tragédie. V Orlandu měla teprve desetiletá dívka zastřelit na ulici ženu, která se hádala s její matkou. Děsivé situaci přihlížel i přítel oběti, ale ten nestihl včas zareagovat. Podle policie by měla být malá pachatelka umístěna do péče floridského Úřadu pro děti a rodiny.

30. května došlo v americkém Orlandu k další vraždě. Tu má na svědomí teprve desetiletá pachatelka. Celá tragédie začala hádkou. Lakrisha Isaacová (31), matka desetileté dívky, se před bytovým komplexem v centru města v nočních hodinách hádala s Lashun Denise Rodgersovou (†41) a jejím přítelem. Ze slovních útoků hádka přešla i do fyzické roviny a začalo se schylovat k problému.

Vrah na útěku popravil dědečka a jeho čtyři vnuky: Vybral si je zcela náhodně

Zbraň byla v tašce

První ránu měla údajně zasadit máma holčičky a uštědřila jí Rodgersové. Ta se chtěla bránit a Lakrishu uhodila také. To se jí stalo osudným. Do bitky zasáhl přítel Rodgersové, který chtěl od sebe obě ženy odtáhnout, když v tom zazněl výstřel. Podle deníku Daily Mail Lakrisha předala dceři tašku se zbraní. Tu desetiletá dívka vytáhla a vystřelila na ženu, která bila její mámu. Rodgersová padla k zemi. „Neměla si zahrávat s mojí mámou!“ měla údajně po vraždě vykřikovat mladá vražedkyně.

„Oběť byla převezena do Orlando Regional Medical Center, kde však později zemřela,“ uvedla pro americkou stanici CNN policejní mluvčí Heidi Rodriguezová. Podle stanice bude policie k celé tragické události přistupovat velmi citlivě. Při vyměřování trestu pro desetiletou dívku prý „zváží všechna fakta, věk dítěte i okolnosti“. Jelikož floridské zákony umožňují vzít do vazby už děti starší sedmi let, putovala malá útočnice do vazby i za doprovodu matky.

Takový případ nepamatují

„Chceme jasně říci, že naše kancelář ještě neučinila žádné rozhodnutí o obvinění," uvedl státní zástupce a dodal, že incident byl „jedním z nejtragičtějších případů, které za svou 22letou kariéru viděl“.