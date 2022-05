Olomoucký vrchní soud v úterý snížil o rok trest Michalu Sosíkovi za zastřelení čtyřiadvacetiletého muže v Lošově u Olomouce, pravomocně si odpyká ve vězení 11,5 roku. Vyhověl tak odvolání obžalovaného. Soudci odvolacího soudu vzali v potaz prohlášení viny obžalovaného, které krajský soud nepřijal, což podle vrchního soudu nebylo správné. Mladík byl synem přítelkyně obžalovaného. Sosík jej při potyčce zasáhl třemi ranami – jednou do paže a dvakrát do hrudi. Muž na místě vykrvácel.

Dosud netrestanému Sosíkovi hrozila sazba deset až 18 let. Vrchní soud také Sosíkovi snížil o 200.000 korun náhradu škody každému ze sourozenců zabitého mladíka. Matce zastřeleného musí zaplatit milion korun a bratrovi a sestře po půl milionu.

Podle předsedy senátu Vladimíra Štefana měl krajský soud jeho prohlášení viny přijmout, a to i přesto, že se v subjektivním pocitu rozchází s některými dílčími body obžaloby. „Ta situace byla rychlá, dynamická, všichni byli pod vlivem alkoholu, zejména dva hlavní aktéři, a ten konflikt gradoval,“ uvedl předseda senátu. I přes přijetí viny ale podle soudu nelze ukládat trest na samé spodní hranici s ohledem na to, že byl Sosík obžalován i za nedovolené ozbrojování. „Dospěli jsme k závěru, že trest měl být ukládán v první čtvrtině trestní sazby. To znamená, že trest byl korigován jako nepřiměřeně přísný,“ doplnil předseda senátu.

Syn vykrvácel v náručí matky

Incident se odehrál loni 11. února před jedním z rodinných domů. Podle obžaloby Sosík po fyzické potyčce s mladíkem vytáhl z ledvinky revolver, který si vzal s sebou, když se chtěl jít projít do lesa. Namířil na horní část těla poškozeného a když se k němu muž přiblížil zhruba na metr, třikrát na něj vystřelil. Mladíkovi prostřelil paži a dvakrát zasáhl hruď, mladík na místě v náručí matky vykrvácel.

Sosík vypověděl, že šlo z jeho strany o subjektivní pocit obrany - mladík na něj prý bezdůvodně zaútočil. Tvrdil, že jej několikrát udeřil pěstí, přerazil mu nos a roztrhl mu obočí, nakonec prý instinktivně vytáhl z ledvinky zbraň a vystřelil. Po střelbě odešel do domu a zbraň položil na stůl. Podle dalších svědků incidentu však potyčce předcházelo slovní vyhrožování jeho partnerce - matku oběti nakonec i udeřil, což podle ní jejího syna rozlítilo.

„Svého činu obrovsky lituji, je mi to strašně líto,“ prohlásil Sosík. Jeho obhájce Ivo Kráčmar apeloval na to, že muž dosud nikdy nebyl trestán, podle znaleckého posudku není závislý na alkoholu, po celý život pracoval, žil řádným způsobem a po rozvodu mu byl svěřen do péče jeho syn.

Muž byl odsouzen i za to, že si v roce 2016, pravděpodobně v Plzni, bez povolení opatřil ruský samopal z druhé světové války a revolver, bez povolení si ve stejné době opatřil také malorážku s optickým zaměřovačem, další malorážku a tlumiče hluku. Zbraně přechovával až do února 2021, kdy mu je policisté po vraždě zajistili. Obžalovaný, který vlastnil zbrojní průkaz, uvedl, že je měl pro sběratelské účely.