6. června to bude 42 let od brutální vraždy teprve šestnáctileté dívky, kterou v pražských Letňanech zavraždil velice inteligentní inženýr Vladimír Tekverk. Přes noc se z něj stal vrah. Sadistický vrah se se svou deviací snažil léta bojovat, vraždě už ale nedokázal zabránit. Je toho ale víc…

Na první pohled slušný, spořádaný a inteligentní inženýr a táta od rodiny. Jeho IQ bylo nadprůměrné - hodnota dosahovala 140. Vladimír Tekverk se ale v noci z 5. na 6. června 1979 změnil, stal se z něj totiž vrah.

V autobuse si tehdy všiml šestnáctileté dívky, která seděla před ním. Byla krásná a drobná, skoro až křehká. Tehdy se v něm probudila jeho sadistická deviace. V tu chvíli se nepoznával, nebyl schopen tomu pokušení odolat.

A pak to přišlo. Počkal, až dívka dojde do stínu pod stromem… a začal bodat. „Cítím, že se tomu tentokrát neubráním. Vytahuji nůž. Všechno zmizelo, je jen ona… štíhlá, mladičká - oběť,“ cituje rozhlas jeho zápis ve zpovědi. Dívka na místě v pražských Letňanech zemřela.

Vrátil se na místo vraždy

Na místo tehdy ihned vyrazila policie, a to včetně známé mordparty - policistů z 1. oddělení krajského ředitelství, kteří vyšetřují nejzávažnější trestné činy, jako jsou vraždy. S hledáním pachatele ale neměli žádnou práci.

Tekverk se vrátil domů, celý od krve. Probudil svou manželku, která spala. Poté se jí doznal. „Musíme zpátky do toho parku. Zabil jsem dívku, musím jim to jít říct,“ řekl jí tehdy. Oba proto vyrazili na místo činu.

Policistům se bez okolků přiznal. V jejich čele tehdy stál Jiří Markovič, šéf mordparty. Se všemi spolupracoval, vše jim vysvětlil. Vrah tehdy do detailu vše popsal, poté mu ale obhájce doporučil změnit výpověď.

To mu ale Markovič rozmluvil, čímž ho patrně uštědřil od popravy. „Vysvětlil jsem mu, že si tím říká o špagát. Pokud byl totiž sadista, tak mu znalci mohli, a také přiřkli, polehčující okolnosti. O něm konkrétně řekli, že po té první ráně už se nemohl vůbec kontrolovat. Díky tomu taky dostal jen těch 25 let,“ vysvětlil před lety v pořadu Hyde Park Civilizace Markovič. Vladimír chtěl totiž tvrdit, že dívka byla jeho milenkou a zabil ji kvůli tomu, že ho vydírala.

Četl o vraždách

O své deviaci věděl Tekverk už dávno. Poprvé se u něj sklony projevily na školním výletě k Máchovu jezeru. Bylo mu čtrnáct let, vzrušení v něm vyvolala jeho krásná spolužačka. Tehdy se dal ale na útěk a k ničemu nedošlo.

Později zjistil, že jde o znaky sadismu, odbornou pomoc ale nevyhledal. Myslel si totiž, že to dokáže kontrolovat. Patrně měl ale i zálibu ve vraždách, o kterých si četl. Byl to zároveň i odtažitý člověk, který nikdy neměl pořádného přítele. Měl posedlost v ostrých nástrojích, pohrdal tupými noži.

Soud ho tehdy poslal na 25 let do vězení, provedena u něj byla i kastrace. Svou deviaci popsal v rozsáhlé dokumentaci, kterou věnoval Markovičovi. Ten se z ní dokázal učit a použít ji při své práci. Propuštěn byl o sedm let dříve za dobré chování a jako první zajel právě za Markovičem, se kterým se prý vídal pravidelně až do současnosti.