Polský turista (†24) zahynul během výletu v Západních Tatrách

Muž se v neděli vydal na túru do Západních Tater, informoval Nový Čas. Do hor šel sám, ale po celou dobu byl kontaktu se svým bratrem. „Polák v neděli odpoledne komunikoval se svými příbuznými, ale večer se již neozval. Když tak neučinil ani druhý den, jeho bratr nahlásil jeho pohřešování na policii," uvedli zástupci Horské služby.

Do terénu se vydali profesionální i dobrovolní záchranáři, kteří po turistovi pátrali. Před výstupem do hor našli turistovo auto na parkovišti. Tělo mladého muže bylo nalezeno v časných ranních hodinách na jižní straně Západních Tater. Zemřelý byl převezen do Žiarské doliny a předán příslušníkům slovenské policie.

Náročnou neděli za sebou zase mají horští záchranáři z Vysokých Tater. Společně s leteckými záchranáři nejprve pomohli zraněnému horolezci, který uvízl na stěně Gerlachovského štítu.

Pak přišlo volání o pomoc z Jestřábí věže a v noci zachránili zraněnou Polku, která při sestupu uklouzla a zranila si nohu. Tu museli snést ručně bez využití helikoptéry či jiné techniky.