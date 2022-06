Po úterním úniku neznámé látky ošetřili záchranáři v Jablonci nad Nisou nakonec 37 lidí. Uvedli to hasiči. Podle policie bylo mezi nimi i devět hasičů a dva policisté. Všichni byli ale při vědomí, řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Všechny postižené s dechovými obtížemi nechali záchranáři převézt na vyšetření do nemocnic v Jablonci, Liberci a Mladé Boleslavi. Hasiči pak při středečním měření zajistili na více místech stopové množství neznámé látky. Policie nyní případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení. Do domu se ve středu postupně začali vracet obyvatelé.