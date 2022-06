Tři třítýdenní čápy v úterý odpoledne evakuovali hasiči z hnízda v Rapotíně na Šumpersku. Stalo se tak poté, co jednoho z rodičů srazilo auto a čáp střet nepřežil. Podle odborníků by přeživší dospělý pták péči o mláďata sám nezvládl, hasiči je proto předali do tamní záchranné stanice, kde jim bude bude poskytnuta náležitá péče. Čapí pár se na uměle vybudované hnízdo v Rapotíně vracel řadu let. Pracovníci stanice řekli, že v péči budou mít čápata zřejmě až do konce prázdnin.