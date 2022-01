Tragický konec měla středeční výprava tří kamarádů v v Západních Tatrách. Trojice se rozhodla lyžovat na Kamenisté dolině. „Vystoupili na Holý vrch, částečně žlabem, částečně žebrem a sjeli dolů. První dva odtrhli deskovou lavinu, třetí zůstal nad odtrhem. Žlab ústí do tzv. terénní pasti, kde i nízký odtrh znásobí výšku laviny. Po našem příchodu byli všichni z laviny vysvobozeni,“ popsal pro Nový Čas situaci záchranář Jakub Ferko.

Kamarád Miro, jehož lavina nezasáhla, nepodlehl panice a ihned zavolal Horskou službu. Ta byla za pár minut na místě společně s leteckými záchranáři z Popradu. „Naštěstí měli všichni u sebe lavinový vyhledávací přístroj, lopatku i sondu. Prvního kamaráda našel asi do deseti minut, lavinovou sondou určil přesné místo a lopatkou ho zpod asi metrové vrstvy tvrdého lavinového sněhu vykopal do půl pasu,“ přiblížil Ferko. Přidušený kamarád se z kupy sněhu za pomoci Mira rychle dostal a přidal se k němu hledat i třetího z jejich party.

Pod sněhem strávil půl hodiny

Jaroslav († 25) byl v bezvědomí a jeho kamarádi mu poskytli okamžitou laickou resuscitaci. Pod sněhem byl nicméně přes půl hodiny, a to bez vzduchové kapsy a přístupu vzduchu. „My jsme pokračovali v oživování, ale bezúspěšně,“ konstatoval smutně záchranář, který se mladého skialpinistu pokoušel přivést k životu.

I přes tragický konec si skialpinisté podle záchranářů počínali dobře. „Pád laviny a zasypání kamaráda sněhem je obrovsky stresující moment. Zachovat chladnout hlavu a racionálně uvažovat by v takovou chvíli nedokázal možná ani zkušený horal,“ vyjádřil se Ferko. Podle něj šli lyžaři do hor dobře vybaveni a to jak technicky, tak vědomostně. „Bohužel nebylo v jejich moci zachránit i Jaroslava, který se v lavině udusil. Čas je neúprosný. Po patnácti minutách se šance na přežití rapidně snižuje,“ dodal zkušený horský vůdce Jaroslav Michalko.

Matka smrt syna svaluje na kamarády

I přes dobrou připravenost udělali chlapci podle Jaroslava Kořínka z Letecké záchranné služby několik chyb. Například podcenili vyhlášení 3. stupně lavinového nebezpečí a šli do lokality, kterou neměli tolik probádanou.

Matka Ivana, jíž vzala lavina milovaného syna se z události nemůže vzpamatovat. „Můj zlatý syn nebyl žádný skialpinista! Ti dva ho přesvědčili, že to dá... Do konce svého života jim budu dělat ze života peklo! Aby si zapamatovali, co udělali mému milovanému synovi Jarkovi!“ napsala rozčilená matka na své sociální sítě.