Osudný skok do vody paní Lucii změnil život. Po nárazu do dna si přivodila vážná zranění. Musela být hospitalizována a čekalo ji dlouhé léčení a mnoho rehabilitací. Naštěstí je skutečně statečná a celou dobu myslela pouze na to, že to nesmí vzdát, aby neskončila na invalidním vozíku.

„Mezi těmi všemi nepříjemnými vzpomínkami se ale našla také jedna milá. Vzpomínka na záchranářku Pavlu, která společně s kolegou Markem přijela na místo jako první,“ napsali záchranáři v příspěvku uveřejněném na sociální síti.

Zdravotnice se k pacientce chovala tak lidsky a empaticky, že ji žena chtěla znovu vidět a poděkovat jí.

V pondělí 17. ledna proto paní Lucie dorazila na záchranářskou základnu v Hradci Králové. Poděkovala všem, kteří se na zásahu u ní podíleli, a záchranářům předala dárkový koš. Protože jí ale v mysli nejvíce utkvěl přístup Pavly, dostala od ní zdravotnice nádhernou květinu a sošku andělíčka.

ZZS dále v příspěvku doplnila, že paní Lucie po svém zranění přišla po svých, a dokonce dokázala vystoupat několik schodů. „Děkujeme za návštěvu i krásné poděkování našim kolegům. Tahle práce stojí za to.“

