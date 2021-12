Před několika měsíci bojovali hasiči a záchranáři nedaleko Šternberka o život mladého muže. Auto skončilo čelně napasované v kamionu, on utrpěl vážná zranění. Ze všeho se ale dostal, a hasičům z Olomouckého kraje přišel osobně poděkovat na jejich stanici.

Na červencovou noc pravděpodobně nikdy nezapomene mladý muž, tehdy čerstvý maturant. Cestoval se dvěma dalšími v osobním autě, které o chvíli později nad Šternberkem, kousek od vesnice Lipina, v plné rychlosti čelně narazilo do nákladního auta.

Náraz byl tak silný, že motor z auta doslova vyletěl. Hasičům volal jeden z řidičů kamionu, říkal, že z osobního auta slyší jen chrčení. „Takže už když šternberská jednotka vyjížděla ze stanice, věděla, že to nebude obvyklý zásah,“ uvádí mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Když hasiči dorazili na místo, nestačili se divit. Auto bylo kompletně zdemolované a narvané v kamionu. „Řidič byl na místě mrtvý, další dva mladíci byli v hlubokém bezvědomí a oba ve velmi vážném stavu. Ihned jsme začali s vyprošťováním. Museli jsme pracovat rychle. Odstřihli jsme hydraulickými nůžkami dveře, abychom se ke klukům dostali,“ popisuje s odstupem velitel družstva Petr Pavlita.

I pro záchranáře to byl náročný zásah, oba muže museli napojit na plicní ventilaci, utrpěli polytraumata. „Všichni jsme spolupracovali a makali jsme, abychom mladíky zachránili. Viděli jsme, jak lékař kvůli podání léků a zajištění krevního oběhu navrtává přístup do holenní kosti. To se nám vybavuje dodnes,“ vypráví Pavlita.

Jeden z mladíků přišel hasičům osobně poděkovat na jejich stanici. „Děkuji vám za záchranu života,“ řekl s vděčností a respektem v hlase drobný mladý muž. Hasičům potom předal osobní dary. „My jsme rádi, že tě vidíme na vlastních nohách,“ kontrovali šternberští hasiči s úsměvem.

Je to pro ně skoro premiéra, za záchranu života jim někdo přišel poděkovat poprvé za dlouhou kariéru. „Jsme rádi, že se z toho dostal, protože prognóza byla špatná,“ popisuje Petr a rodina mladíka to potvrzuje. „Měl mnoho vnitřních zranění, propíchnutou plíci, natrženou slezinu a další zranění. Dostával se z toho pět měsíců a ještě to bude nějakou dobu trvat. Děkujeme hasičům, záchranářům i lékařům za synův život,“ uzavřel tatínek mladého muže. Hasičům pak ještě předal velký čokoládový dort.