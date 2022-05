Sedmatřicetiletý Antoine Tuckson patnáct let předstíral, že je policista. Měl falešný odznak, skutečnou zbraň a cvičeného „služebního“ psa. Když měli skuteční kriminalisté podezření, falešný policista zavolal své přítelkyni, aby se vydávala za jeho nadřízenou. „Výtečníkovi“ teď hrozí třináct let v opravdovém vězení.

Falešný strážník vydávající se za důstojníka se paradoxně sám lapil do pasti. Pracoval jako ochranka v jedné z marylandských restaurací, když do podniku vešly dvě ženy, které odmítly zaplatit za svou útratu. Tehdy udělal Tuckson osudovou chybu. Na místo zavolal opravdové policisty s tím, že mu vše projde.

Přivolaným policistům ukázal svůj falešný průkaz a popsal jim problém. Policisté si všimli, že něco není v pořádku, když si uvědomili, že Tuckson nechal v restauraci svého služebního psa samotného. To strážníci normálně nedělají. Když si falešný policista uvědomil, že je zle, situaci ještě vyšperkoval.

Přijela i jeho kamarádka Nijea Richová v převleku policistky, aby opravdové policisty obelhala. Na místo dorazila přesně ve chvíli, když už muže strážníci zatýkali. „Vy jste zatkli policistu?“ zeptala se velmi na oko velmi udiveně. Byla ozbrojena pistolí, pouty i vysílačkou.

Opravdoví policisté rozčarováni z Tucksona Richovou pro jistotu hned ověřili. A trefili se do černého. Žena i s mužem putovala do vazby. V domě falešného policisty poté mimo jiné strážci zákona našli množství pušek nebo brokovnici. Recidivista přitom neputoval za mříže poprvé. Už dříve seděl v base za to, že předstíral, že je policista.

Kromě obvinění z vydávání se za důstojníka je Američan obviněn také za nedovolené držení střelné zbraně. Muž měl v době incidentu v držení poloautomatickou pistoli ráže 9 mm. V případně odsouzení mu hrozí třináct let, jeho kolegyni pět, informoval deník Daily Mail.