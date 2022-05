Když se před pár dny Britka Danielle Simpsonová příhlásila na sociální síť, nečekala, na co narazí. Facebook jí totiž jako možného přítele navrhl Sherwaina Smitha (37), jejího bývalého partnera a vraha jejího půlročního chlapečka Troye. „Ztuhla jsem, nemohl jsem tomu uvěřit. Když jsem to uviděla, myslela jsem, že se zblázním, abych byla upřímná,“ sdělila britskému deníku Daily Mail Danielle. Žena se rozhodla rychle jednat a Sherwainův facebookový účet nahlásila. „Nemůže přece něco takového udělat a očekávat, že budete žít normální život,“ řekla Britka.

Nebylo na něm nic znepokojivého

Aby si ulevila, napsala bývalému partnerovi a vrahovi jejího dítěte krátkou a údernou zprávu: „Co děláš na Facebooku, ty ho**do!“. Naštvaná matka na expříteli nenechala nit suchou. „Je na Facebooku a je to zabiják dětí. Musí vyjít najevo, že to právě Sherwain Smith zabil moje dítě,“ vyjádřila se Danielle.

Ženě bylo v době smrti svého půlročního miminka 17 let. Její tehdejší přítel nevykazoval žádné náznaky násilí, neměla tak strach. „Nebylo na něm tehdy nic znepokojivého. Normálně přebaloval, dával mu jídlo,“ popisuje chvíle před vraždou matka. Jenže 7. února chlapeček zmizel a Danielle došlo, že je zle. Tělíčko půlročního chlapce bylo nalezeno v řece uvnitř igelitové tašky. Tehdejším patologům se nepodařilo zjistit, jak maličký Troy zemřel. „Vím, že nebyl udušený a že se neutopil,“ sdělila Danielle.

Prohlásili ho za nepříčetného

Podle rozhodnutí soudu z roku 2006 odešel Sherwain od korunního soudu v Birminghamu s rozsudkem - shledán vinným z neúmyslného zabití. Tehdy jednadvacetiletý muž ovšem jakoukoliv účast na Troyově smrti popíral. V dubnu 2007 dostal muž trest odnětí svobody na minimálně téměř čtyři roky. O rok později se k tomu přidaly další tresty. Sherwain byl byl shledán vinným ze čtyř případů sexuálního napadení dítěte mladšího 16 let a sexuální aktivity s dítětem mladším 13 let. Jenže i přesto všechno zločinec do vězení nenastoupil. Byl totiž prohlášen za nepříčetného a poslán do psychiatrické léčebny.

„Mému chlapci Troyovi by teď bylo 16 a dělal by všechny možné věci. Měl by přítelkyni, užíval by si a žil by jako normální kluk,“ dodává naštvaná matka. V současnosti má Danielle tři děti mladší deseti let a i po letech jí smrt jejího prvního chlapečka budí ze snů.