„Není všechno tak, jak vypadá. Žádné dítě nerozčtvrtili, to je úplná blbost, oni ho prý jenom spláchli a byla to nehoda, nebyla to vražda. Maminka je hodně vystresovaná,“ uvedla rozrušeně pro stanici CNN Prima News údajná vzdálená příbuzná rodiny.

Policisté žádnou takovou informaci zatím nepotvrdili. Co samotná matka detektivům vypověděla, je prozatím také tajemstvím. „Na místě jsme zajistili stopy, které nyní vyhodnocujeme, dále budou probíhat znalecké posudky a zkoumání, toto potrvá několik týdnů až měsíců,“ vysvětlila mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Strážci zákona v případu nikoho neobvinili, rodiče dítěte dokonce propustili z vazby. Případ ale prověřují a pracují s tím, že se jednalo o vraždu. Důležité je pro kriminalisty najít tělíčko dítěte.

„Prohledávali jsme okolí domu, kontejnery i kanalizaci. V bytě ženy jsme ve večerních hodinách provedli domovní prohlídku. Novorozeně se nám však najít nepodařilo. Skutek prověřujeme jako závažný trestný čin vraždy. Krajští kriminalisté i nadále na případu usilovně pracují,“ dodala Kyšnerová.