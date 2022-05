Policii v celé České republice chybí lidé. Jak už to bývá, mladých přibývá málo, těch starších naopak odchází hodně. V nové náborové kampani nazvané „Práce 158x jinak“ chtěli zapůsobit jak na maturanty, tak i na starší občany a nabídnout jim rozmanitou práci ve svých řadách.

Policie v pondělí odpoledne na nádvoří Muzea Policie České republiky v areálu bývalého kláštera na pražském Klárově odprezentovala svou novou náborovou kampaň, v jejímž rámci by rádi přilákali do sboru nové kolegy. Účastnila se ho prakticky celá sféra policejního sboru - od policistů z místních oddělení, přes potápěče, piloty, kriminalisty až po policisty z Útvaru rychlého nasazení.

„Policie má plus minus šest let v kuse stejný počet policistů, kteří se starají o vnitřní bezpečnost, nicméně stojaté bezpečnostní vody jsou ty tam a my čelíme stále dalším hrozbám,“ sdělil policejní prezident Martin Vondrášek.

Dodal, že jsou v náborech celkem úspěšní. V roce 2018 přijali kolem 1500 nových policistů, další kolem 2200 policistů. „Nicméně stárneme, více policistů odchází ze služebního poměru a my potřebujeme nové, mladé, zdravé kolegyně a kolegy, aby nám s tou vnitřní bezpečností pomohli,“ doplnil.

Sám dodává, že jeho priorita je personální stabilizace ve sboru. „Je to o tom si udržet naše lidi, nějak se k nim chovat, umožnit jim profesní rozvoj, poskytnout sociální jistoty, zajistit sloužit tam, kde ten policista nebo finančně motivovat,“ dodává s tím, že mají asi 40 motivačních nástrojů, které chtějí použít.

Zveřejnili také poměrně dynamické náborové video. „Co nabízíme? Zajímavou a atraktivní práci, při které nezažijete stereotyp. Budete pomáhat občanům, zachraňovat životy, pátrat po pachatelích protiprávního jednání a preventivně působit na občany České republiky. Práci, která je sice náročná, avšak je posláním a službou veřejnosti,“ dodávají policisté na stránkách.