Kvůli pár drobným došlo v minulém týdnu v centru České Lípy k brutálnímu napadení 47letého muže. Ten si po osmé hodině večerní vykračoval Hrnčířskou ulicí, když se na něj obořil 25letý muž, který ho dosti důrazným způsobem žádal, aby mi mu neznámý muž vrátil 50 korun, které mu prý dluží. Zmatený muž ale útočníka nikdy předtím neviděl a žádné peníze mu nedal.

Agresor muže napadl pěstmi

Agresor se ale nehodlal jen tak vzdát. Zařval na muže, že počítá do tří a chce, aby mu dal rovnou stovku, nebo bude zle. A skutečně bylo, protože muž útočníka ani tentokráte neuposlechl. Agresor tak muže surově napadl a chtěl z něj svou kořist doslova vymlátit. Napadený se pokoušel bránit, ale pod náborem brutálních pěstí, které přistávaly do jeho obličeje, povolil.

„Útočník ho opakovaně kopal do boku ve snaze dosáhnout svého. Napadeného nakonec zachránil až řidič městské hromadné dopravy, který s autobusem číslo 203 přijel v Hrnčířské ulici na autobusovou zastávku a incident viděl,“ sdělila ve zprávě tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje Ivana Baláková. Napadenému muži byla ihned zavolána záchranná služba, která na místě byla do pár minut společně i s policií, která pachatele zadržela.

Muž bude vazebně stíhán

Pětadvacetiletý agresor byl vzat do vazby. Policie se domnívá, že by svůj pokus brutálně vymámit z někoho „dluh“ brzy zopakoval. „Poté, co ho vyšetřovatel obvinil ze zločinu loupeže, podal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. S důvodem vazby, že by pachatel na svobodě pokračoval v trestné činnosti, se následně ztotožnil nejen státní zástupce, ale i soudce, který ho svým rozhodnutím poslal za mříže vazební věznice,“ dodala k případu mluvčí.