Marise Chiverellaová, žákyně třetí třídy, byla vzorné dítě. V dospělosti se chtěla stát jeptiškou. 18. března 1964 kolem osmé hodiny ranní se vydala na 10 minut vzdálenou faru v dělnickém městě Hazleton. Do cíle však nikdy nedorazila. Hodinu po poledni místní muž zahlédl něco, co vypadalo jako velká panenka nebo figurína. Bohužel se jednalo o Marise. Ruce a nohy měla svázané svými vlastními tkaničkami. Byla sexuálně napadena a následně uškrcena!

Možných pachatelů bylo mnoho, důkazy však chyběly a nikdy nebylo vzneseno konkrétní obvinění. Mezi podezřelými byl mimo jiné i dříve stíhaný kněz a místní exhibicionista, který raději spáchal sebevraždu, než by se podrobil testu na detektoru lži. Více než 250 příslušníků policie za celá desetiletí nashromáždilo přes 4700 stran policejních spisů. „Na začátku 60. let se našla spousta šílenců, tento zločin mohl spáchat podstatně každý,“ konstatoval pro zpravodaj People desátník Mark Baron. Průlo nepřicházel a rodiče Marise nakonec zemřeli, aniž by věděli, kdo je za smrt jejich holčičky odpovědný.

Pak se ale policista Baron sešel s mladým Ericem Schubertem (18), který je vášnivým fanouškem genealogie – sestavování rodokmenů.

„Šli jsme na tu schůzku a pan Schubert byl připravený jako na pracovní pohovor. Měl připravené něco jako portfolio!“ žasne nad zapálením mladíka Baron. Nová krev dodala vyšetřovatelům novou motivaci a energii. Případ se začal pohybovat rychle dopředu.

Student trávil nad spisy až 20 hodin týdně. Po srovnání DNA oběti a pachatele se ukázalo se, že vrahem musel být dívčin vzdálený příbuzný. Ve spolupráci s Ericem tak vyhledávali a prověřovali DNA vzorky žijících vzdálených příbuzných zavražděné a blížit se postupně k rodinné příslušnosti pachatele. Po 18 měsících se dostali na stopu místnímu barmanovi Jamesi Forteovi, který zemřel v roce 1980 ve věku 38 let. Jeho tělo bylo exhumováno, za účelem odběru vzorků DNA.

Následné testy potvrdily shodu s nálezy na oblečení zavražděné dívenky. Pravděpodobnost chyby byla jedna ku septilionu, to je číslo s 24 nulami! Policie pak uspořádala tiskovou konferenci, aby oznámila uzavření případu.

