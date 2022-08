Případ Archieho Battersbeeho s napětím sleduje nejen Velká Británie, ale i celý svět. Vše začalo 7. dubna letošního roku, kdy rodiče Archieho Hollie Danceová a Paul Battersbee našli svého syna v bezvědomí v jeho pokoji v anglickém Southendu. Dvanáctiletého chlapce našli se šňůrou kolem krku poté, co se měl zapojit do nebezpečné výzvy, která kolovala na sociálních sítích. Archie byl převezen do nemocnice, ale lékaři později uvedli, že utrpěl mozkovou smrt a podali žádost, aby ho mohli odpojit od přístrojů.

Potřebuje čas

Soudce Vrchního sodu podle informací The Sun přezkoumal případ a nakonec rozhodl, že ukončení léčby je v zájmu chlapce. Tím začal boj mezi rodiči a úřady. Archieho milující rodiče uvedli, že se syna nevzdají. „Budeme bojovat až do konce. Slíbili jsme to Archiemu,“ uvedla máma pro The Sun s tím, že si Archie zaslouží víc času na zotavení. Chlapec prý začal dokonce reagovat. „Archie mě držel za ruku. Stiskl mi prsty tak pevně, že byly červené. Vše, co potřebuje, je čas. Nedostal dostatek času. Chceme jen čas,“ uvedla maminka.

Soudní tahanice

Soudní tahanice mezi rodiči a úřady trvají už několik měsíců a stále nejsou u konce. Soudce poprvé rozhodl o tom, že by měl být chlapec odpojen od přístrojů již 13. června. Tehdy se přiklonil k názoru lékařů, že je „vysoce nepravděpodobné," že se ještě chlapec uzdraví a prodělal mozkovou smrt. Nicméně rodiče se proti rozhodnutí odvolali.

O pouhé dva dny později Vrchní soud zamítl odvolání rodičů a i on se přiklonil k názoru lékařů s tím, že je v nejlepším zájmu dítěte ukončit léčbu. Léčba podle soudce „slouží pouze k prodlužování jeho smrti.“ Odpojení chlapce od přístrojů mělo nastat v pondělí, ale kartami zamíchali rodiče a vláda. Soudce podle informací inews.co.uk vláda požádala, aby zvážil žádost výboru OSN, aby chlapce neodpojovali do té doby, než výbor přezkoumá jeho případ. Žádostí se zabývali tři soudci, kteří rozhodli, že odvolací soud rozhodl správně. Archie tak měl být odpojen od přístrojů ve středu 3. srpna v jedenáct hodin.

Naděje u Evropského soudu

Poslední nadějí pro rodinu představovalo podání žádosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Rodina a její právní zástupci tak ale museli učinit do krátké doby a to do devíti hodin ráno. „Doufáme a modlíme se, aby Evropský soud pro práva posoudil naši žádost kladně. Doufám, že zakročí a dají Archiemu právo žít. Myslím, že si to zaslouží,“ uvedla podle BBC před nemocnicí. Dostala prý několik nabídek na péči o jejího syna z Japonska i Itálie.