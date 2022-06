Irští rodiče Hilary a Martin loni nadělili svému milovanému synkovi Lukovi k osmým narozeninám jeho oblíbené balonky. Tehdy dostal oslavenec jeden velký ve tvaru čísla osm, který byl napuštěn heliem. Chlapec měl z dárku velikou radost a několik dní ho měl svém dětském pokoji.

Ležel na zemi obličejem dolů

Chlapec si před večeří hrál sám ve svém pokoji, když ale kluk nereagoval na zavolání matky k jídlu, šla se na něj raději podívat. A hrůznou scénu, která se jí naskytla před očima, uvidí zřejmě až do konce života. Na zemi uviděla svého chlapečka. Ležel obličejem směrem do země a vedle něj se vznášel z poloviny vypuštěný balonek. Hilary okamžitě zavolala záchrannou službu a do jejího příjezdu otec Martin synovi stlačoval hrudník. Následně byl Luke transportován do nemocnice. Ještě ten den tam však svůj boj o život prohrál.

Chlapeček měl v pokoji balonek zhruba týden. „Cítila jsem se otupělá. Mám zlomené srdce a cítím bolest, kterou si nedovedete představit,“ popsala deníku Daily Mail zničená matka. Chlapec trpěl poruchou autistického spektra a měl diagnostikovanou poruchu ADHD. Nikdy dřív ale k podobnému incidentu nedošlo. Rodina se domnívá, že si chtěl Luke jen dofouknout balonek a tak do něj začal vdechovat vzduch, jenže napěchovaný plyn se uvolnil, a chlapec se ho nadýchal.

Neuvědomil si, co se může stát

„Domnívám se, že to viděl u starších dětí, kteří helium vdechují proto, aby se jim změnil hlas. Neuvědomil si ale, co se mu může stát,“ myslí si zdrcený otec Martin. Rodiče apelují na další rodiny, aby heliové balonky případně správně zlikvidovali nebo s nimi děti nenechávali o samotě.