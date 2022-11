Nechutné útoky lidí, kteří nebohou ženu ani neznali, se velmi dotýkají rodiny a přátel. „Musíme se distancovat od tvrzení, že bychom dceru vyhodili z domu. Naopak, jako rodiče jsme se snažili jí pomáhat, bohužel ji odmítala. Měli i kde bydlet,“ řekl pro TV Polar její otec.

délka: 00:55.60 Video Video se připravuje ... Otřesná smrt v Havířově. Ženu slisovalo popelářské auto. TV Polar

Po dívce zůstala tříletá holčička. „Katka byla partnerkou mého bratra. Mají spolu dceru. Neměla to v životě jednoduché. Když otěhotněla, tak žili nějakou dobu u mých rodičů. Byli mladí a nebyli připravení na dítě. Proto je malá v péči mé mamky. Nechápeme, proč zrovna tuto noc spala v popelnici,“ uvedla švagrová. U místa neštěstí se množí svíčky...

Proč si žena vybrala k přenocování zrovna popelnici, si nedokážou její nejbližší vysvětlit. Podle nich nebrala drogy a měla, kde bydlet. Zároveň ale přiznávají, že v životě řešila mnoho problémů.

Děsivý jekot

Neštěstí se odehrálo v pondělí v ulici ČSA kolem půl sedmé ráno. Popeláři po vysypání kontejneru do drtičky vozu uslyšeli šílený nářek. Uvnitř viděli hlavu člověka, který úpěl bolestí.

Popeláři k umírající dokonce promlouvali, žena ale rychle slábla. Vytáhnout ji nemohli, hrozilo, že by se lis mohl opět rozjet a pokračovat v drcení! Bohužel nebožačka zemřela před příjezdem záchranářů. Nyní se čeká na výsledky pitva, ta by měla dát odpovědi na to, zda byla žena pod vlivem nějakých návykových látek.