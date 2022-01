K tragické nehodě došlo 2. ledna letošního roku mezi prvními domy a železničním přejezdem v obci Nedabyle v Jihočeském kraji. „Prvotní informaci obdrželi dopravní policisté ze Skupiny dopravních nehod, kteří po příjezdu na místo zjistili, že uprostřed vozovky leží muž, který utrpěl těžké zranění hlavy a nejeví známky života,“ uvedl tehdy k nehodě mluvčí Milan Bajcura.

Řidič autem srazil chodce v čase mezi 23:30 až 23:45. „Dosud neznámý řidič blíže neustanoveného vozidla, v mírné levotočivé zatáčce, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a srazil muže, kdy mu způsobil devastující zranění hlavy a poté z místa ujel,“ upřesnil mluvčí.

Kriminalisté už v té době žádali všechny svědky o pomoc s pátráním po neznámém řidič, zatím se jim ale nikdo neozval. Mrtvého muže nalezl na silnici až druhý řidič, který ho bohužel i přejel. Ve tmě ho totiž nezaregistroval. Od nehody ale neujel.

Jelikož jsou policisté zatím ve slepé uličce, rozhodla se rodina zemřelého, že tomu, kdo policii navede k řidiči, dá odměnu. „Rodina oběti nabízí 100 000 korun tomu, kdo první uvede Policii ČR informace prokazatelně vedoucí k dopadení pachatele a tento na základě této informace bude dopaden,“ informoval mluvčí Jiří Matzner.

Policisté předpokládají, že jel řidič od Českých Budějovic na Trhové Sviny, nemohou ale vyloučit ani možnost, že jel opačným směrem. Stejně tak je klidně možné, že pachatel svoje auto ukryl a od té doby ho nepoužívá.

Pokud tedy někdo ví, kdo by za smrtí chodce mohl stát, měl by to policii nahlásit. „Na lince 158 přivítají policisté jakékoliv informace k této nehodě, kontaktovat je také možné přímo vyšetřovatele por. Bc. Josefa Bouberleho na tel. 974 226 460,“ dodal Matzner.