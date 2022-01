Řidič Rudolf Hoffman popsal Blesku na čerpací stanici 30 kilometrů od Plzně, že stál dlouhou dobu v koloně, po několik hodinách se však rozhodl vrátit zpět. „Jel jsem z Plzně do Prahy. V koloně jsem stál téměř 3 hodiny a v Cerhovicích jsem se otočil, u sjezdu jsem stál dalších 20 minut a už jsem to nevydržel a jel zpátky do Plzně,“ sdělil.