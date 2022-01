Před více než třemi lety bylo z domu hrůzy v kalifornském městě Perris vysvobozeno třináct dětí. Sourozenci dlouhá léta zažívali peklo, které jim způsobovali jejich rodiče David a Louise Turpinovi, jež soud odsoudil na pětadvacet let ve vězení. Jedna z dívek, které se podařilo utéci, Jordan Turpinová, vyrostla do krásy a předvádí se na TikToku. Má půl milionu fanoušků.

Byla to právě tehdy sedmnáctiletá Jordan, které se podařilo utéci a o strašném týrání říci policistům. „Bylo to doslova teď, nebo nikdy. Kdyby se mi něco stalo, aspoň jsem se o to pokusila,“ vzpomínala na svůj hrdinský čin. Z traumatického zážitku už se ale podle všeho oklepala. Teď válí na TikToku!

A nutno říci, že se krásné dívce daří. Na platformě ji sleduje půl milionu lidí. Získala si je především svým tancem. Navzdory hrůzám svého dětství má ctižádostivá tanečnice pozitivní pohled na život. „Miluju tancování a pomáhání druhým,“ vysvětlila. Všem svým příznivcům poděkovala.

Jak uvedl deník The Sun, její fanoušci ji zbožňují. „Musíme si ji ochraňovat. Ten úspěch si zaslouží,“ komentoval jeden z nich. „Jordan je jedna z nejstatečnějších dívek a ještě se stala takovou senzací, bůh ti žehnej!“ oslavoval ji další z jejích příznivců.

Jak již deník Blesk dříve informoval, situace v domě, odkud dívka utekla, byla otřesná. Když policisté na základě Jordanina tipu vešli do domu, spatřili peklo. Na posteli našli dvě děti svázané řetězy. „Seržante, jsme v dalším pokoji,“ uvedl jeden z policistů s tím, že tam jsou na posteli dvě děti. Tehdy utrpení třinácti dětí dospělo ke konci. Policisté z domu zachránili sourozence ve věku dvou až devětadvaceti let. Za záchranu mohou vděčit právě Jordan, která se rozhodla promluvit pro televizi spolu se svou sestrou, která si nepřála být jmenována.

„Jediné slovo, které mě napadá, je peklo,“ uvedla v rozhovoru podle britského deníku s tím, že žili v neustálém strachu, že se jedná o jejich poslední den naživu. „Máma mě dusila a doslova jsem si myslela, že zemřu,“ vysvětlila. Sourozenci prý neustále čelili zneužívání. Rodiče je bili, nechávali je hladovět a škrtili je. Zavírali je v pokojích a odmítali jim dávat pravidelně jídlo.

Případ dětí šokoval i vyšetřovatele a všechny, kteří se případem zabývali. Manželé byli soudem odsouzeni na pětadvacet let ve vězení s tím, že po dvaadvaceti letech mohou žádat o předčasné propuštění.