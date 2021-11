Před více jak třemi lety bylo z domu hrůzy v kalifornském městě Perris vysvobozeno třináct dětí. Sourozenci dlouhá léta zažívali peklo, které způsobovali jejich rodiče David a Louise Turpinovi, jež soud odsoudil na pětadvacet let ve vězení. Odpírali jim jídlo, přivazovali je řetězy k posteli, bili je a škrtili. Na veřejnost se dostaly unikátní snímky, který zobrazují, jak do domu vtrhla policie. Promluvit o svých hrůzných zážitcích se rozhodly zároveň dvě sestry.

Pořádnou dávku odvahy v lednu roku 2018 v sobě našla tehdy sedmnáctiletá Jordan Turpinová, která vyskočila oknem domu v Perrisu v Kalifornii a utíkala pryč, aby mohla zavolat na nouzovou linku o pomoc. „Mé dvě malé sestřičky jsou svázány řetězy,“ zopakovala svá slova Jordan v exkluzivním rozhovoru pro ABC.

„Celá jsem se třásla. Nemohla jsem ani pořádně vyťukat 911,“ dodala. Hovor měl trvat dvacet minut, a ukončil tak roky hrůzy pro třináct sourozenců Turpinových. Jordan zároveň uvedla, že se rozhodla jednat, protože se bála, že by mohli zemřít. „Bylo to doslova teď, nebo nikdy,“ vysvětlila.

Zásah policie

Do domu vtrhli policisté. Po víc jak třech letech od zásahu strážců zákona byly publikovány unikátní záběry, které zobrazují jejich postup při obhlídce domu. Poté, co zaťukali na dveře a následně vešli do domu, konfrontovali rodiče Louise a Davida Turpinovi. „Kolik máte dětí?,“ ptají se policisté, zatímco se brodí domem plným špíny a bordelu. Strážcům zákona se však naskytl horší pohled.

Na posteli našli dvě děti svázané řetězy. „Seržante, jsme v dalším pokoji,“ uvedl jeden z policistů s tím, že tam jsou na posteli dvě děti. Tehdy utrpení třinácti dětí dospělo ke konci. Policisté z domu zachránili sourozence ve věku dvou až devětadvaceti let. Za záchranu mohou vděčit právě Jordan, která se rozhodla promluvit pro výše zmíněnou televizi spolu se svou sestrou, která si nepřála být jmenována.

Škrcení a hladovění

„Jediné slovo, které mě napadá, je peklo,“ uvedla v rozhovoru podle britského deníku Daily Mail s tím, že žili v neustálém strachu, že se jedná o jejich poslední den naživu. „Máma mě dusila a doslova jsem si myslela, že zemřu,“ vysvětlila. Sourozenci prý neustále čelili zneužívání. Rodiče je bili, nechávali je hladovět a škrtili je. Zavírali je v pokojích a odmítali jim dávat pravidelně jídlo.

Kolikrát se děti najedly pouze jednou denně. Navíc byly omezeny na dva krajíce chleba s arašídovým máslem. Pokud je nechávali rodiče hladovět, tak je navíc prý trápili tím, že jim ukazovali koláče a další pokrmy, kterých se děti nemohly dotknut. Jedna ze sester Turpinových v rozhovoru uvedla, že kvůli rodičům přišla doslova o svůj život. Až poté, co ji strážníci odvedli z domu, začala konečně žít.

Drží při sobě

Případ dětí šokoval i vyšetřovatele a všechny, kteří se případem zabývali. Manželé byli soudem odsouzeni na pětadvacet let ve vězení s tím, že po dvaadvaceti letech mohou žádat o předčasné propuštění. Ovšem jak uvedl státní zástupce Mike Hestrin, případ navždy zůstane v jeho paměti jako nejhorší případ, který kdy řešil. „Existují případy, které ve vás zůstanou, které vás pronásledují,“ řekl pro Daily Mail.

Státní zástupce Kevin Beecham pro People uvedl, že všichni sourozenci žijí šťastným životem a ve svých životech se posunuli dál. Jeden z nich prý úspěšně dokončil vysokou školu a další do školy stále chodí a někteří mají práci. Jako sourozenci však drží pospolu, a údajně se čas od času scházejí.

