„Měl předem promyšlený plán,“ potvrdil žalobce Girgos Noulis. Jeho strategie se ale postupně sesypala jako domeček z karet. Důkazy proti Babisovi přinesly především chytré hodinky na ruce zavražděné ženy. Ty totiž po přezkoumání vykazovaly údaje, které se rozcházely s Babisovými slovy. Jakmile se do něj pustili verbálně policisté, po osmi hodinách důkladného výslechu položil karty na stůl. Přiznal se k vraždě své ženy.

Jak uvedl deník Mirror, i přes přiznání se ale snažil, aby dostal co nejkratší trest. Kriminalistům tvrdil, že zabíjel v rozrušeném stavu mysli poté, co mu jeho žena oznámila, že se s ním rozchází. To ale vyvrátil žalobce Noulis. Uvedl, že Babis byl při mordu naprosto klidný. „Neměl vůbec žádné zábrany. A to ani přesto, že ta žena byla matkou jeho dítěte,“ vysvětlil.

Žalobce také řekl, že Anagnostopoulos by měl být obviněn z týrání zvířat poté, co bylo u domu nalezeno štěně uškrcené na vlastním vodítku. Zpráva žalobců také zpochybňuje časovou osu událostí a naznačuje, že chytré hodinky Caroline ukazují, že byla několik minut ve stavu fyzické tísně, než její srdce přestalo bít. To se ale stalo mnohem dříve, než Babis dříve tvrdil detektivům.

Ve vězení se má dobře

Vrah nyní pobývá v Řecku v nechvalně známém vězení, které chtějí úřady zrušit. On sám si ale na špatné podmínky těžko může stěžovat. Drží ho v té části zařízení, kterému se říká „VIP křídlo“. Babis má na cele jen pro sebe sprchu, záchod, nábytek, velké okno s dostatkem denního světla a televizi. Využívá i venkovní cvičiště.

Manželka se Babise měsíce bála, nevěděla však, jak ze situace ven. Poprvé mu řekla, že odejde už v červenci 2020. Tehdy si začala hledat náhradní ubytování. Vztah prakticky vyhasl, po citové i sexuální stránce, žena se v něm vůbec necítila dobře.

Babis jí údajně do telefonu nainstaloval trasovací aplikaci pro kontrolu jejího pohybu. Psycholožka musela kontrolovat dveře, že je za nimi na sezení s Carolinou neodposlouchává.

Starost o dcerku

Rodiče zesnulé Britky podle informací britského deníku Daily Mail slíbili, že se postarají o holčičku, která náhle přišla o mámu. „Susan i já strávíme zbytek života tím, že budeme dbát na to, aby byla zajištěna spravedlnost, a zajistíme, aby její malá dcera Lydia byla vychována se všemi výhodami, které jí můžeme poskytnout, a aby vzpomínky na její matku žily věčně,“ uvedl David, otec Caroline.