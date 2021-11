Jak uvedl deník New York Post, když vypukla tlačenice, při které zahynulo osm lidí, byl zrovna Ezra na zádech svého otce. Ten přišel o vědomí a teprve devítiletý klučík spadl na zem. Zmatený dav ho pošlapal. „Můj syn měl na koncertě Ezru na ramenou nemohl kvůli tlačenici dýchat, takže omdlel,“ sdělil dědeček malého chlapečka. „Spadl do davu a byl opravdu ošklivě pošlapán,“ dodal zdrcený děda.

Když se vyděšený Ezrův otec, jehož jméno nebylo zveřejněno, probudil v péči lékařů, jeho syn byl již převezen do nemocnice se zástavou srdce. Nyní je chlapeček podle informací nemocnice v kómatu.

„Jak se to mohlo stát?“ ptal se dědeček. Podle něj je zásadní, aby na každé masové akci byla řádně zajištěná bezpečnost. „Na všech těch videích, co kolují, jsem žádné bezpečnostní prvky nezaznamenal,“ divil se a upřesnil chlapcovo zranění. Má mít poškozené ledviny, plíce a srdce, přičemž trpí otokem mozku.

Rodina si najala právníka Bena Crumpa, který již zastupuje několik dalších zraněných lidí v soudních sporech proti organizátorům. Crump je známý tím, že zastupuje rodinu George Floyda po jeho smrti v roce 2020 z rukou policie v Minneapolis. Crump v prohlášení uvedl, že kóma je u chlapce navozeno uměle kvůli poranění mozku. „Utrpení, kterým tato rodina prochází, je nezměrné,“ dodal.

Tragédie v Houstonu

Potíže začaly už několik hodin před zahájením festivalu, kdy přišlo k branám velké množství lidí a někteří se snažili dostat dovnitř předčasně. Nastal chaos, lidé prolomili brány a už tehdy bylo na místě několik zraněných.

Podle houstonské televizní stanice ABC13 nastala hlavní tragédie za několik hodin, po 21:00 místního času (po dnešních 3:00 SEČ) v době vystoupení rappera Travise Scotta. „Dav se začal tlačit k pódiu a lidé propadli panice,“ řekl Peňa.

Policejní velitel Troy Finner řekl, že koncert byl přerušen a zbytek festivalu zrušen, když bylo zřejmé, že jsou na místě zranění. Celý komplex policie označila za místo možného trestného činu a zjišťuje, co se přesně stalo. Finner řekl, že je zatím brzy říci, co způsobilo příval diváků k pódiu. Odmítl jakékoli spekulace a poukázal na to, že mnoho rodin stále hledá své blízké. Finner rovněž považuje odpolední tlačenici a večerní tragédii za oddělené incidenty.

Festival se koná každoročně, ale loni byl kvůli pandemii covidu-19 zrušen. Mnoho fanoušků bylo rozhodnuto nenechat si ten letošní ujít. Stanice Sky2 zaznamenala u komplexu NRP už v pátek ráno fronty lidí, kteří chtěli být první při zahájení.