Ne zrovna ideální probuzení prožil Američan z Illinois. Nejen, že mu vlétl netopýr do ložnice, ale dokonce se mu zakousl do krku. Jak uvedl deník New York Post, osmdesátiletý senior měl obrovskou smůlu. Když se podařilo netopýra odchytit, přišli odborníci na to, že má vzteklinu. Ačkoli doktoři nešťastníkovi doporučili urychlenou léčbu, stařík odmítl.

To byla osudná chyba. Měsíc po kousnutí se dostavily problémy. Muž trpěl bolestí krku, hlavy, ztrácel cit v prstech a začal mít trable s mluvou a kontrolou svých končetin. Na následky vztekliny nebohý stařec zemřel.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se jedná o první lidský případ vztekliny v regionu od roku 1954. Experti na divokou zvěř později našli v mužově domě celou kolonii těchto zvířat. A právě savci jsou v Illinois nejčastějšími zdroji vztekliny.

„Tento případ bohužel podtrhuje důležitost zvyšování povědomí veřejnosti o riziku vztekliny ve Spojených státech,“ řekl výkonný ředitel odboru zdravotnictví Lake County Mark Pfister.

„Vzteklina je u lidí v USA velmi vzácná, jakmile se však objeví příznaky, nemoc je téměř vždy smrtelná,“ vysvětlil Pfister s tím, že právě proto je důležité, aby lidé neváhali s okamžitou léčbou.