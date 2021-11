Anton Ferleťják jde na 15 let do basy za to, že se podílel na ozbrojené loupeži. Byl rok na útěku, nakonec se ale na policii sám přihlásil. Takzvanou vilu v reality show Vyvolení, kde v roce 2005 soutěžil 99 dní pod přísným dohledem kamer, tak vyměnil za skutečné vězení.