Košice takový pohřeb už dlouho nezažily. Emotivní vzlyky v romštině, hlasitý pláč, hudba a zpěv se ozývaly v obřadní síni při rozloučení s Patrikem (†23) a Norbertem (†25), se kterými se přišly rozloučit stovky místních Romů.

Kvůli epidemickým opatřením proběhly oba pohřby odděleně, aby se na místě zamezilo přílišnému hromadění smutečních hostů. Lidé se proto nejprve rozloučili s Patrikem, uloženým ve světlé rakvi obsypané kyticemi. Po obřadu spustila pozvaná romská kapela tklivé tóny a pozůstalí Patrikovu rakev obklopili.

Někteří hlasitě naříkali, jiní se přidali svým zpěvem k hudebníkům. Pak se zástup smutečních hostů vydal k hrobu. I tam měla vyhrávat kapela, hudebníky ale zradila technika. Podobně proběhl i Norbertův pohřeb.

Plus Jedeň Deň hovořil s mladou vdovou po Patrikovi Patrícií (28), která na pohřeb přišla s nejstarším synkem. „Zůstala jsem sama se třemi malými dětmi (5, 3, 1). Patrik si jel s kamarádem Norem do Belgie vydělat, byli tam teprve měsíc. Nevím, co si teď počneme,“ vzlykala nešťastná žena. „Synům jsem řekla, že tatínek se jim utopil, snášejí to velmi těžce. Dcerka ho stále pohledem hledá,“ uvedla Patrície.

Norbertovi rodiče Magdaléna (53) a Ladislav (53) byli na pohřbu zcela zničení. „Měl jsem devět dětí, teď mám už o jedno míň,“ uvedl otec zarmouceně. „Norbert byl dobrý syn, těšil se, že si vydělá. Den před tragédií jsem byla celý den neklidná, jako bych tušila, že se stane něco hrozného. Nemýlila jsem se. Od té doby jen brečím,“ uvedla se slzami v očích maminka Magdaléna, která celý obřad proplakala.

Při tragické nehodě v belgickém městě Gent se čtveřice kamarádů zřítila i s autem do říčního kanálu. Jak pro Jedeň Deň Plus uvedla Patrikova sestřenice, při pádu do vody se na místě, kde Patrik seděl, vylomilo okýnko. Jako jediný se proto dokázal dostat z auta. Bohužel ale neuměl plavat. „Oblečení ho stáhlo pod vodu a utopil se,“ rozplakala se dívka při té představě.

Při tragické autonehodě zahynuli čtyři Romové ze Slovenska – partneři Peter a Simona († 35, 33), Petrův bratranec Patrik (†23) a jeho kamarád Norbert (†25). Jak uvedli svědkové, auto mělo těsně před nehodou jet rychlostí možná až 130 km/hod. Neštěstí se stalo na místě, kde před rokem při podobné nehodě zemřel v autě mladý pár.