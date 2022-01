Otec, který zabil svého pedofilního kamaráda poté, co údajně viděl záběry, jak znásilňuje jeho osmiletou dceru, byl po propuštění policií umístěn do domácího vězení. (Autor: Reprofoto: NTV)

Policie jako by vyslyšela apel místních obyvatel. Mladý táta Vjačeslav z vesnice v Krasnoglinském okrese našel u svého kamaráda v mobilu fotky vlastní dcery, na kterých ji jeho kamarád pohlavně zneužíval. Táta vzal osud do vlastních rukou a na Olega Sviridova si došlápl. Byl podezřelý z jeho vraždy, ale jak se nakonec mělo ukázat, údajný pedofil spáchal sebevraždu poté, co na něj otec naléhal. V případě viny mu tak k potěšení obyvatel Pribrezhnoye hrozí mnohem nižší trest.

Příběh otce, jenž měl zabít svého známého údajně proto, že mu znásilnil dceru, mnohé šokoval. Otec dítěte považoval Olega Sviridova za svého kamaráda. Pak u něj v telefonu ale našel něco, co jeho život navždy změnilo. V zařízení nalezl video, na kterém domnělý kamarád znásilňuje jeho osmiletou dceru. A měl vzít spravedlnost do svých rukou.

Matrosov původně čelil obvinění z vraždy, to se vůbec nelíbilo obyvatelům městečka. Poté, co byl Matrosov spojován se zabitím pedofila Sviridova, se v oblasti Samara v Rusku zvedla vlna veřejné podpory a na případ upozornil celý svět. Místní obyvatelé ve vesnici Pribrezhnoye získali peníze na jeho počáteční právní poplatky a petice podepsaná 2500 lidmi požadovala, aby byl plně zproštěn viny.

„Není to vrah, chránil svoji dceru a naše děti,“ poukázal jeden z obyvatel vesnice. „Všichni se stavíme za otce té dcery,“ uvedla televizní novinářka a bývalá ruská prezidentská kandidátka Xenija Sobčaková. „Každý normální rodič by toho pedofila na místě roztrhal,“ uvedl další z obyvatel. „Je dobře, že toho parchanta zabil, protože náš zákon by ho dostal do vězení na pouhých osm let, nebo ještě méně a byl by zase venku,“ nebrali si lidé servítky.

Jak uvedl deník Daily Star, zdroje blízké případu uvedly, že podrobné forenzní důkazy ukázaly, že Matrosov Sviridova v lese neubodal, jak se dříve uvádělo. Měl pouze dát údajnému pedofilovi ultimátum, že se buď dostaví na policii nebo bude čelit jeho hněvu. To podle všeho Sviridov psychicky neustál a spáchal sebevraždu. Soud tak obvinil otce z Mastrosova k podněcování k sebevraždě, namísto úkladné vraždy, za kterou by mu hrozil mnohem vyšší trest. Takhle otci hrozí maximálně šest let ze mřížemi.