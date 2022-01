Agresivní šílenec vykřikoval v Kaplici na ulici, když na místo dorazili policisté, začal jim vyhrožovat upálením a vyvražděním rodiny. Pokusil se je dokonce i pokousat. Další muž pak strážcům zákona vyhrožoval zastřelením poté, co po něm pátrali v souvislosti se sebevraždou.

Jihočeští policisté, konkrétně z Táborska a Českokrumlovska, mají za sebou divokou úterní noc, při které se setkali s velmi agresivními jedinci. Začalo to pomocí strážníkům z Kaplice, kteří kontrolovali muže, který na parkovišti narážel do aut a do toho provolával a vykřikoval nesrozumitelné věty.

Policistům bylo hned jasné, že muž bude zřejmě pod vlivem drog. „Nereagoval na policejní výzvy, na policisty plival a také se je snažil pokousat,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner. Nakonec museli agresora, ze kterého se vyklubal útočník, zpacifikovat. Ještě před tím policistům a strážníkům vyhrožoval upálením a vyvražděním rodin.

Ještě ten večer skončil v policejní cele a je podezřelý z vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Ještě tu noc pak policisté z Bechyně začali pátrat po muži, který svým kolegům napsal, že "vše ukončí". „Šetřením policisté zjistili, že by mohl být ve své garáži. Když dorazili na místo, hledaný zrovna přijel na svém motocyklu, podnapilý a také velmi agresivní,“ doplňuje policista.

Bylo pro něj až překvapením, že po něm pátrají z důvodu obavy o jeho život. Místo toho, aby se omluvil nebo poděkoval, začal policistům vyhrožovat zastřelením. „V okamžiku, kdy sahal pod bundu, policisté jednali a muže zneškodnili. Také tento útočník skončil v policejní cele,“ dodal Matzner s tím, že i on bude pravděpodobně po vystřízlivění obviněn.