„Doktor Ruzzi je vynikající odborník a jeho vzdělání jsme prověřili,“ řekl portálu iRozhlas odborný garant jedné z pražských dermatologických klinik Otakar Lucák. Pětatřicetiletý Alberto Leguinna Ruzzi se prezentuje jako dermatolog a chirurg estetické medicíny, ještě před smazáním jeho profilu na webu kliniky stálo, že vystudoval lékařství na Papežské katolické univerzitě v Santiagu de Chille a následně i v New Yorku.

V Česku žije zřejmě šest až sedm let a jako dermatolog se prezentuje asi pět let. Jeho specializací jsou výplně rtů a bělení konečníků, nebojí se ani prezentací svých prací na svém instagramu. „Moji pacienti jsou spokojeni,“ odpověděl Radiožurnálu s tím, že má plnou kvalifikaci, která je ověřena pražským magistrátem a ministerstvem zdravotnictví. „Cizinci lékaři jsou tady vystaveni diskriminaci. Celé to kryje mafie České lékařské komory. Vy reprezentujete zlo. A nesouhlasím s publikováním našeho rozhovoru,“ dodal cizinec.

V jeho vyjádřeních se ale nachází rozpory. Sice vystudoval Papežskou katolickou univerzitu v Chile, medicína ale jeho oborem nebyla. Univerzita uvedla, že vystudoval studium biologických věd, má doktorát v oboru lékařské vědy. „Medicínu však nestudoval. Papežská katolická univerzita v Chile neudělila titul lékař-chirurg panu Albertovi Leguina Ruzzimu, a proto nemá v naší zemi kvalifikaci k výkonu povolání jako lékař,“ popsala univerzita.

Z Kolumbijské univerzity v New Yorku ho vyloučili kvůli sexuálnímu skandálu s jeho nadřízeným. Po odcestování do České republiky si našel práci ve Fyziologickém ústavu Akademie věd, kde se zabýval výzkumem, pracoval s pokusnými zvířaty a používal chirurgické nástroje. Tady se pak nabízí otázka, jak se z vědce stal plastický chirurg. Jak zjistil Radiožurnál, má živnost na kadeřnické a kosmetické služby.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek takové jednání označil za vážné porušení několika zákonů. „Není ale naším členem, takže my s tím nemůžeme nic dělat,“ tvrdí Kubek. Zástupci kliniky uvedli, že Ruzziniho uznalo jako lékaře ministerstvo zdravotnictví. To ale podle něj není pravda, v evidenci nefiguruje. „Z toho vyplývá, že nepožádal o aprobační zkoušku, která je povinná, a zároveň lékař prokazuje znalost českého jazyka. Ministerstvo zdravotnictví celou věc prověřuje a v případě potřeby bude nutné věc řešit právními kroky,“ uvedla mluvčí ministerstva Martina Čovbanová.

Profil chirurga z webu kliniky pár dní po dotazech serveru zmizel, má však nové angažmá v jiné zkrášlovací firmě. Podle Kubka se muž dopouští neoprávněného podnikání. „Dopouští se přestupku podle zákona o zdravotních službách s možnou sankcí až jeden milion korun. V případě vzniku újmy na zdraví pak spadá odpovědnost nejen na tohoto zaměstnance, ale i na vedení zdravotnického zařízení, bez ohledu na skutečnost, zda je provozovatelem fyzická či právnická osoba,“ doplnil prezident ČLK. Podobných případů je podle Radiožurnálu v Česku víc.