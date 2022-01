Otec od rodiny, devětatřicetiletý Tomáš z Vlčan, ani tři dny po brutálním napadení, ke kterému došlo na Nový rok po půlnoci netuší, co se vlastně stalo. „Šel jsem s rodinou a krutě mě zbili, nevím přitom ani kvůli čemu,“ uvedl zoufalý muž pro TV JOJ. Když šel se svojí rodinou popřát rodičům do sousední ulice šťastný Nový rok, cestou potkali skupinku mladých lidí.

„Doslova jsem jim řekl: Můžete nám udělat trošku místa. A pak to začalo. Oni nás začali pobíhat a tlouct do mě, hlavně do tváře. A najednou jsem se ocitl na zemi,“ uvedl napadený. Podle něj pak za vším stojí trojice evidentně podnapilých mladíků, kteří měli celou rodinu ohrožovat a nadávat Tomášově manželce.

K napadení došlo jen 200 metrů od policejní stanice, kterou manželka napadeného muže okamžitě kontaktovala. „Byli to tři chlapci, ale já je vůbec neznám. Jen od vidění. Když jsem byl na zemi, tak mi manželka řekla, že ze mě musela dva z nich odtrhnout,“ přiznal Tomáš, který byl následně převezen na vyšetření do nemocnice.

Video Krutá oslava Nového roku. Tomáše s rodinou brutálně napadli cestou za rodiči -

Celým případem se ihned začala zabývat tamní policie, která již zadržela, vyslechla a znovu na svobodu propustila osmnáctiletého chlapce. „Policie ve Vlčanech vyšetřuje okolnosti tohoto incidentu jako trestný čin výtržnictví. Zatím nedisponujeme lékařskou zprávou o stavu poškozeného,“ uvedla policejní mluvčí Renáta Čuháková pro Jojku.

Tomáš pak přiznal, že po napadení utrpěl vážné zranění ramena a čeká na operaci. K trestnému činu výtržnictví tak patrně přibude i ublížení na zdraví.